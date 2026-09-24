Taylor Swift eligió a un mexicano para trabajar en su nuevo video: ¿Quién es el genio detrás de ‘Patient Zero’? (@taylorswift/Misael Valtierra)

Después de lanzar su álbum The Life of a Showgirl que rompió el record de reproducciones para un álbum en un solo día en 2025, la cantautora estadounidense Taylor Swift anunció el lanzamiento de la versión The Encore este viernes.

Con este nuevo trabajo, se lanzarán cuatro sencillos: ‘Patient Zero’, ‘Cleveland!’, ‘Pink Clouding’ y ‘Babilong’, acompañado de un video musical protagonizado por Taylor, la actriz Dakota Johnson y el actor Colin Farrell para el tema ‘Patient Zero’, que tendrá la participación de Emmanuel Lubezki.

El video se emitirá en los MTV Videos Music Awards el próximo domingo 27 de septiembre.

¿Quién es Emmanuel Lubezki y en qué partició en ‘Patient Zero′?

Emmanuel Lubezki Morgenstern, también conocido como “El Chivo” Lubezki, es un director, productor y fotógrafo mexicano, estudió en la Universidad Nacional Autómoa de México (UNAM) en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC).

Lubezki ha ganado tres premios Oscar a Mejor fotografía con las películas de Gravedad (2013), Birdman (2014) y El renacido (2015). Además de trabajar en producciones como Y tú mamá también (2001), Como agua para chocolate (1992), El gato (2003). “El Chivo” ha participado más de 40 trabajos cinematográficos.

Su participación en el video musical ‘Patient Zero’ se dio como encargado de la fotografía de la producción.

¿Dónde se grabó el video musical de ‘Patient Zero’?

Aunque no hay información que no hay información que lo confirme, personas han deducido que el videoclip fue lanzado en Puerto Escondido, Oaxaca, en la Fundación Casa Wabi.

Esto por las similitudes que se encontraron entre la arquitectura del lugar con la foto que subió Swift y el pequeño avance del video.

Las y los fanáticos preguntan qué pasó con Guillermo Prieto

Tras el anuncio de su nuevo video musical, una de las mayores interrogantes y sorpresas que expresa su público es la ausencia del mexicano Guillermo Prieto, quien ya había trabajado anteriormente junto a Swift.

Prieto trabajó junto a ella en el manejo de fotografía en seis videos musicales: ‘The Man’ en la era Lover, ’Cardigan’ en Folklore, ´Willow’ en Evermore, ‘Fortnight’ en The Tortured Poets Department y; ‘The Fate of Ofelia’ y ‘Opalite’ de The Life of a Showgirl