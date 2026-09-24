¿Woody Harrelson y Matthew McConaughey son realmente hermanos...? Nuevas declaraciones refuerzan el rumor entre los actores

Matthew McConaughey y Woody Harrelson Nuevas declaraciones de Harrelson alimentan la posibilidad de que sean medios hermanos.

Los protagonistas de la aclamada serie True Detective, Woody Harrelson y Matthew McConaughey, han estado en el centro de las especulaciones sobre la farándula durante los últimos meses tras revivir el rumor de su supuesto lazo sanguíneo, una teoría del espectáculo que encontró su lugar en Brothers, la nueva serie de Apple TV en la que los actores volverán a compartir el protagónico.

Sin embargo, lo que inició como una “broma” para promocionar la nueva producción de streaming, se convirtió rápidamente en una posibilidad cada vez más real, especialmente alimentada por nuevas declaraciones de Harrelson en las que afirmó tener pruebas de que su padre tuvo una relación íntima con la madre de McConaughey.

¿McConaughey y Harrelson podrían ser medios hermanos...? Esto se reveló en el podcast de Jason y Travis Kelce

Woody Harrelson estuvo en el podcast New Heights de los hermanos Kelce para promocionar la serie Brothers que recientemente estrenó sus dos primeros episodios en la plataforma de streaming Apple TV.

Durante la conversación con las estrellas de fútbol americano, Harrelson aseguró tener pruebas que confirman que su padre “mantuvo una relación íntima” con la madre de Matthew McConaughey, evocando un supuesto encuentro que tuvo con la susodicha hace unos nueve años, cuando los dos actores estaban en Grecia.

Según relató Harrelson, él mencionó a su padre en la conversación, a lo que la madre de su coprotagonista y amigo expresó: “Yo conocía a tu padre”, lo que llevó a los presentes —incluyendo a niños de hasta seis años— a considerar la posibilidad de que la progenitora de McConaughey y el padre de Harrelson hubieran estado involucrados.

“Jugaron a ser detectives e investigar. Encontraron fotos y luego descubrieron esta cronología”, contó la estrella de los Juegos del Hambre, detallando que la posibilidad de dicho encuentro podría haberse dado durante el segundo divorcio de los padres de McConaughey.

Ante la información brindada por Harrelson, Jason Kelce respondió: “Entonces, las fechas coinciden”.

No obstante, Harrelson no elabró más en las presuntas pruebas que respaldan la supuesta intimidad entre su padre y la madre de Matthew años atrás.

A pesar de ello, la noticia continúa generando debate entre internautas que señalan al rumor como simple marketing de la nueva serie y aquel público que reafirma la posibilidad de un misterio que sólo podrá ser resuelto a través de la ciencia.

¿Matthew McConaughey considera realizarse una prueba de ADN para confirmar si es hermano de Woody Harrelson?

El rumor del posible lazo sanguíneo entre Woody Harrelson y Matthew McConaughey ha perseguido a los actores durante años, reforzado por el hecho de que la madre del ganador al Oscar conoció al padre de Harrelson en algún punto de su vida y las presuntas sospechas del padre legal de McConaughey respecto al embarazo.

De acuerdo con una de las estrellas de True Detective, su madre le contó que llamó a su padre antes de dar a luz, pero la respuesta que obtuvo en aquel momento fue: “Oh, no voy a ir al hospital, Kay. Ese no es mi hijo”.

Ante la posibilidad de realizar una prueba de ADN para confirmar la certeza de los rumores, Matthew ha señalado que un resultado positivo lo llevaría reconsiderar 56 años de creer que sabía quién era su verdadero padre; sin embargo, de ser un resultado negativo, anticipa que Harrelson se sentiría poco convencido.

“Es más mi hermano que mis propios hermanos desde hace muchísimos años”, expresó Harrelson, quien también ha admitido que un resultado negativo en la prueba de ADN lo haría sentir un poco deprimido.