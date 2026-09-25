¿Obra de arte... u otra decepción? La crítica destroza a The Life of a Showgirl: The Encore de Taylor Swift

The Life of a Showgirl: The Encore Con una edición especial del álbum, la cantautora se dispuso a ganarse de vuelta al público que no conectó con su último proyecto.

Tras una semana cargada de misterio debido a mensajes ocultos en los portales oficiales de Taylor Swift, expectativa por el proyecto en camino y, finalmente, entusiasmo ante la expansión del álbum más reciente de la estadounidense al anunciarse The Life of a Showgirl: The Encore, las cuatro canciones inéditas finalmente arribaron a las plataformas de música; sin embargo, la crítica dividida ha comenzado a inclinar su balanza a una opinión compartida: ¿era necesario?

A lo largo de una trayectoria de veinte años, Taylor Swift se consolidó como un referente de la música country y pop estadounidense, destacando principalmente por la sensibilidad de sus letras capaces de externar las emociones complejas relacionadas al amor, la amistad, las rupturas, la búsqueda de identidad e incluso la creación de pequeñas historias narradas en la música.

Sin embargo, el mayor talento de Swift —señala una de las críticas— parece haber hallado una posición cómoda gracias a la aceptación masiva que se ha acostumbrado a recibir de la gran mayoría en su fiel grupo de fans o productores, por lo que “ya no tiene incentivos para arriesgarse creativamente”, expresa la periodista Poppie Platt para The Telegraph, quien se identifica como una Swiftie de toda la vida.

La crítica destroza The Life of a Showgirl... otra vez

El ansiado lanzamiento de la edición especial de The Life of a Showgirl causó una respuesta aún peor a la que recibió el álbum original casi un año atrás, ya que Pitchfork le dio una calificación 0.8, que es la segunda nota más baja que ha otorgado este año a un álbum, tras el 0.0 que puso al disco más reciente de Tyga.

Por otra parte, The Telegraph calificó con apenas dos estrellas de cinco, afirmando que su extensión que pretendía darle una identidad “de lujo”, en realidad resultó en un proyecto “tan soso como el álbum original”.

The Guardian fue aún más contundente con su reacción: “No es necesario ser ningún detective para deducir que lo más saludable para su creatividad sería tomarse un descanso”, declaró, calificando a la edición Encore con una puntuación 40/100.

Las 4 nuevas canciones de Taylor Swift en The Encore: ¿qué dicen las críticas?

The Life of a Showgirl es, en términos simples, el álbum más débil en la carrera de Taylor Swift. A pesar de contar con éxitos como Opalite y The Fate of Ophelia, la reciente era de la compositora estadounidense dividió a sus seguidores y seguidoras tanto como dividió la crítica tras su lanzamiento.

No obstante, fiel a su resiliente personalidad, Swift se levantó entre las cenizas y respondió a la reacción negativa de la mejor manera que sabe hacer: escribiendo nuevas canciones, incluso si dichos temas fueron compuestos en un periodo en el que The Life of a Showgirl aún no era tan duramente criticado.

Con una edición especial del álbum, la cantautora se dispuso a ganarse de vuelta al público que no conectó con su último proyecto, sin embargo, Poppie Platt declara que “la música debe ser buena para lograrlo, y las canciones de The Life of a Showgirl: Encore Edition son tan repetitivas y sosas como las del álbum original”.

Las cuatro canciones inéditas que vieron la luz este viernes 25 de septiembre son Patient Zero, Cleveland!, Pink Clouding y Babylon, no obstante, la crítica ha comenzado a levantar una ceja respecto a cada uno de los temas.

Chris Willman, para Variety, destaca a Patient Zero como una canción que posee un sonido muy diferente a todo lo que aparece en The Life of a Showgirl, casi como si se tratara de otra producción realizada junto a Jack Antonoff, en lugar de los colaboradores Max Martin y Shellback. En esta melodía, destaca el tono melancólico con violín, no obstante, aún es una canción alegre y que evoca la superación de una relación pasada.

Como Willman destacó, el sentimiento de “haberse recuperado hace mucho tiempo de la enfermedad y recordarla solo para advertir a la actual pareja del tipo que su actuación de buen tipo no será reconfortante al final”.

Cleveland!, para sorpresa de pocas personas, fue calificada como la canción más débil y olvidable entre los nuevos lanzamientos. Si bien muestra la naturaleza enérgica y desafiante que ha caracterizado a la artista, también reluce por carecer de profundidad emocional.

De acuerdo con The Telegraph, esta vibrante melodía demuestra que a Swift parece importarle más “cómo el mundo los ve juntos [Travis] que cómo lo ve ella a él”, distando demasiado de sus antiguos temas que celebran el amor, tales como King of My Heart o Call It What You Want.

Posicionándose mejor que sus antecesoras, Pink Clouding revela mucha más profundidad de lo que The Life of a Showgirl mostró desde su primer lanzamiento, destacando por apegarse a la brillantez pop que tuvo en álbumes como Lover o el icónico 1989, y aunque no logra alcanzar la identidad que caracterizó a dichas eras, Swift reafirma que mantiene su talento para mostrarse vulnerable con letras como:

“En aquel momento, ninguno de los dos sabía que yo era una mentirosa. Años después, todavía me pregunto cómo pedirte perdón. Me despierto con miedo de haber dejado cicatrices en una buena persona”, ...la duda de a qué ex va dirigida su disculpa aún es discusión entre fans.

Finalmente, Babylon se posicionó como el tema más fuerte de las cuatro nuevas canciones gracias a su coro melodioso con un “ritmo sutil y constante”, según señala USA Today, lo que le brinda una identidad country-pop que recuerda a la reciente I Knew It, I Knew You, escrita para Toy Story 5.

“Es un sentimiento recurrente que Swift transforma en algo cautivador con su narrativa. Y ese cambio de tono a mitad de la canción la eleva a una altura melódica”, afirma la crítica Melissa Ruggieri.

De poeta a showgirl: ¿por qué los últimos álbumes de Taylor Swift recibieron crítica negativa?

La noticia de que Taylor Swift lanzaría un nuevo álbum o, en algunos casos, extendería su más reciente creación con una versión deluxe, era un evento lo suficientemente poderoso para pausar la industria musical y orillar a sus fans a contener el aliento antes de conocer las nuevas letras que acompañarían sus momentos más vulnerables en el camino de las relaciones románticas, amistosas o las vueltas naturales que conlleva crecer.

No obstante, la habilidad de Swift para lograr este efecto internacional se ha desgastado con el lanzamiento de sus últimos álbumes. A pesar del gran reconocimiento que The Tortured Poets Department recibió, su gran extensión de 31 canciones generó una crítica pública excesivamente dividida al señalar que la artista bien podría haberse tomado un descanso para filtrar sus creaciones y brindar un álbum con mayor equilibrio e identidad.

i just saw this review on AOTY and i gotta say unfortunately i totally agree pic.twitter.com/z5j54Kwz91 — Vaelis (@VaelisFox) September 25, 2026

El lanzamiento de The Life of a Showgirl no tuvo mejor resultado, a pesar de que rompió récords en su primera semana de vida. Mientras el tiempo pasaba, el álbum acumuló críticas negativas tanto de los medios especializados como del propio grupo de fans de la artista; a su vez, representando un peso mayor para ella y el equipo detrás, tampoco produjo ningún éxito comercial significativo comparado a eras anteriores en la carrera de Swift.

Ante este escenario, el enorme grupo de fans que Taylor ha mantenido al borde del asiento durante veinte años se pregunta: ¿qué ha cambiado? ¿Es acaso la vida matrimonial? ¿El hallazgo de su verdadero amor, que podría haber expulsado su sensible habilidad de narrar rupturas y desamores? No realmente, pues con anterioridad, la artista expresó que estar enamorada no le impide escribir emociones relacionadas a la tristeza, el abandono o el rencor, después de todo, es una letrista consolidada.

“Siendo Swift como es, The Life of a Showgirl: Encore Edition se catapultará inmediatamente a la cima de las listas. Ahí radica el mayor problema”, declara Poppie Platt, quien encuentra la razón en la falta de riesgo creativo que Swift ha dejado atrás al ser continuamente llevada a la cima por productores o fans que “no se atreven a dar una opinión crítica”.

Swifties de todo el mundo debaten sobre otras posibilidades, algunas cuentas señalando que la artista debería “darse una pausa para poder tener un proceso de creación decente” y, en la opinión personal de otra fan de por vida, tanto Taylor Swift como su público seguidor, debemos recordar que no todo se trata de pistas sobre su vida personal, sino de crear buena música.