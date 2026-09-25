Estas son las 10 mejores series de TV del siglo, según New York Times: así puedes verlas en México

Mejores series de todos los tiempos El NYT publica lista con sus 100 ganadores. (HBO, Netflix y IMDb)

El periódico The New York Times publicó su lista de las mejores 100 series del siglo. Aquí te decimos cuáles son las 10 que encabezan la lista, de qué tratan y cómo puedes verlas en México.

¿Cuáles son los 10 mejores programas del siglo, según The New York Times?

A partir de finales del siglo pasado, la televisión dio un giro de 180 grados. Pasó de ser el lugar donde las carreras de los actores morían a donde eran descubiertos. Los costos de producción subieron drásticamente. Y la televisión pasó de ser melodramas a shows prestigiados y con múltiples galardones. Hoy en día con las plataformas de streaming, no es inusual que muchos de nosotros nos quedemos picados con una serie y que optemos por un maratón de múltiples capítulos sobre una película de hora y media.

Sin embargo, con tantas series, y producciones nuevas llegando cada mes, puede ser difícil elegir cuál será la siguiente serie que nos acompañe por las siguientes semanas o meses. Como acostumbra a hacer con películas y libros, The New York Times publicó su lista hecha a partir de la opinión de varios críticos del periódico para ayudarte a elegir.

Mención honorable: The Office (2005-2013)

Antes de que los fanáticos de el personal de Dunder Mifflin noten su ausencia en la lista, el periódico estadounidense no se olvidó de colocar a la adaptación estadounidense de The Office en la lista, la cual se encuentra en el onceavo lugar. La serie sigue al incómodo jefe Michael Scott, y sus empleados en un ramal de una compañía de papel ubicada en Scranton, Pennsylvania. A lo largo de las 9 temporadas, vemos a los personajes enfrentar una serie de situaciones absurdas pero también compartimos momentos sentimentales con todos ellos.

¿Dónde verla en México?: Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max y Universal+

10.Atlanta (2016-2022)

Donald Glover encabeza este proyecto tanto detrás como frente a las cámaras. Relata la vida de Earn, un joven de Atlanta que dejó sus estudios y descubre una oportunidad como productor en el mundo de la música. La serie es especialmente conocida por su estilo, pues mezcla surrealismo en sus episodios y con frecuencia deja atrás las formas convencionales de narrativa.

¿Dónde verla en México?: Netflix.

9.Curb Your Enthusiasm (2000-2024)

Esta comedia sigue al actor real Larry David haciendo una interpretación ficticia de sí mismo. Trabajando como guionista y productor en Los Ángeles, el protagonista se ve metido en la situaciones más irreverentes en cada episodio. El tema muscial se ha vuelto ultra reconocible debido a su uso en el internet, y la serie es un

¿Dónde verla en México?: HBO Max.

8.30 Rock (2006-2013)

Esta comedia surrealista sigue el detrás de cámaras de un programa de sketches televisivo. La serie es una sátira mordaz del mundo de los medios, con un estilo inigualable que la ha convertido en una de las sitcoms más únicas de todos los tiempos.

¿Dónde verla en México?: Netflix y Amazon Prime.

7.Veep (2012-2019)

La serie sigue los estragos de una ficticia vicepresidenta norteamericana, quien es constantemente ignorada por el presidente al que sirve. Una parodia de los procesos políticos, la serie ha sido nombrada como una de las mejores comedia de todos los tiempos.

¿Dónde verla en México?: HBO Max.

6.Game of Thrones (2011-2019)

Una serie que demostró la escala épica que podían alcanzar las producciones televisivas, Game of Thrones, basada en las novelas de George R. R. Martin, cuenta varias historias de dos ficticios reinos medievales llenos de magia. Dentro de las dinastías que rigen estas tierras, existen rivalidades, engaños e intrigas que mezclan la fantasía con el drama. El legado de la serie sigue en pie, pues su éxito fue tan grande que le ameritó secuelas.

¿Dónde verla en México?: HBO Max.

5.Fleabag

La historia de una mujer disfuncional y sus divagaciones en Londres, Fleabag es una comedia que, con tan sólo dos temporadas, logró consolidarse como una de las más memorables en sus últimos años. Gracias la actuación espectacular de Phoebe Waller-Bridge como la protagonista y Andrew Scott como un cura sexy, la serie traslada lo que ya era una obra de teatro aclamada a la televisión.

¿Dónde verla en México?: Amazon Prime.

4.Succession (2018-2023)

Uno de los éxitos más recientes de HBO, Succession cuenta la historia de la familia Roy, con el frío patriarca Logan al mando, que es dueña de uno de los medios más grandes de los Estados Unidos. La historia del padre y sus cuatro hijos está llena de traiciones, pues cada uno de ellos busca quedarse con el legado de su padre.

¿Dónde verla en México?: HBO Max.

3.Mad Men (2007-2015)

Ambientada en los años 60, la serie sigue al enigmático Don Draper, quien trabaja como director creativo en una agencia de publicidad neoyorquina, en una época en que esta industria es conocida por sus excesos en el ambiente laboral. Aunque parece que lleva la vida perfecta, el protagonista esconde un pasado que le pesa en su vida diaria. La serie examina cómo la idea del pasado idealizado que tenemos fue fabricado por la publicidad, y cómo incluso aquellos que la hacen pueden caer en ella, ofreciéndonos en el proceso uno de los dramas más prestigiosos de la televisión.

¿Dónde verla en México?: Amazon Prime y Disney+.

2.The Wire

Desarrollado Baltimore, una de las ciudades más peligrosas de Estados Unidos, The Wire voltea de cabeza el género de policías y ladrones, dejándonos ver la corrupción de ambos bandos a través de las actuaciones espectaculares de algunos de los mejores actores del cine y la televisión. Con cada temporada, la serie muestra todas la caras del crimen organizado y deja en visto el porqué las cosas nunca cambian.

¿Dónde verla en México?: HBO Max.

1.Breaking Bad

Un fenómeno cultural, y probablemente el último de su tipo antes de la fragmentación que trajo la era de streaming, Breaking Bad nos presenta la historia de el profesor de química Walter White, quien tras ser diagnosticado con cáncer decide producir metanfetamina con su exestudiante Jesse Pinkman. Poco a poco nos sumimos a un mundo criminal en la frontera de Estados Unidos y México del que su protagonista no mide las consecuencias. El éxito de la serie resultó en una película, El Camino, y una serie precuela, Better Call Saul (la cual se encuentra en el puesto 27 de la lista). Hoy en día, es uno de los programas más galardonadas de todos los tiempos y permanece en el subconsciente popular después de todos estos años.

¿Dónde verla en México?: Netflix.

¿Qué series quedaron fuera?

Fanáticos de la televisión notarán la ausencia de programas emblemáticos de los 90 como Los Soprano o Sex and the City, que tuvieron múltiples temporadas a inicios de los 2000. Sin embargo, la lista sólo toma en cuenta aquellos programas que iniciaron en a partir del nuevo milenio. Puedes encontrar la lista completa en The New York Times.