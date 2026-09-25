¡Fontaines D.C. regresa a México!: Recinto, fecha y venta de boletos

Fontaines D.C. La banda tendrá su primer concierto como acto principal en México. (@fontainesband y Ocesa)

La banda irlandesa Fontaines D.C. regresa a México. La primera vez que vinieron fue en 2023, como teloneros de Artic Monkeys. Tras un show cancelado el año pasado, esta sería la primera presentación estelar de la banda en el país.

¿Dónde se presentará Fontaines D.C. en México y cuándo es la venta de boletos?

Fontaines D.C. comenzó su trayectoria en 2014 en Dublin, Irlanda. Está conformada por Grian Chatten como vocalista, Conor Curley y Carlos O’Connell como guitarristas, Conor Deegan III en el bajo y Tom Coll en percusión.

Desde su primer álbum, la banda adquirió fama como uno de los actos de post-punk más innovadores de la escena musical. Pero fue hasta su cuarto y último álbum, Romance (2024), que la banda despuntó en las tablas de popularidad de Estados Unidos y ganó muchos más fanáticos alrededor del mundo. Algunos de sus éxitos incluyen “Boys in the Better Land”, “Starbuster”, “I Love You”, “Jackie Down The Line” “Marianne” y “Roman Holiday”

Su nuevo disco Dopamine Chamber sale el 16 octubre y la banda emprenderá una gira que incluirá una parada en México.

Los irlandeses ya habían venido a México en 2023, abriendo para Artic Monkeys. Tenían programada su primera presentación como acto principal el 18 de marzo de 2025 en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes. Sin embargo, la banda anunció de manera repentina la cancelación de todas sus fechas en Latinoamérica debido a una lesión de Chatten. Los que se quedaron con las ganas en aquella ocasión tendrán otra oportunidad de ver a la banda en vivo en el próximo año.

Fontaines D.C. se presentará en el Pepsi Center de la Ciudad de México el 25 de marzo de 2027. Tendrá a Rey Pila como invitado especial. Aquellos interesados en asistir pueden preregistrarse en el siguiente enlance:

https://laylo.com/fontainesdc/m/mexicocity2027

Los que lo hagan tendrán acceso a una preventa especial el 29 de septiembre a las 11:00 horas. Tienes hasta las 15:00 horas del lunes 28 de septiembre para hacerlo.

De lo contrario, Banamex también ofrecerá una preventa para sus tarjetahabientes el 1 de octubre. La venta general se llevará a cabo un día después.