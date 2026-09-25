Olivia Rodrigo ‘The Unraveled Tour’: setlist y qué canciones hicieron falta en el concierto (@livieshq)

Olivia Rodrigo inició este viernes 25 de septiembre su tercera gira, The Unraveled Tour en Connecticut, Estados Unidos, siendo su primer parada de los 82 shows planeados en Norte América y Europa. Hasta el momento no ha anunciado fechas en México y su gira está planeada hasta junio de 2027. 1

La última vez que la ganadora del Grammy se presentó en México fue durante los conciertos de GUTS Deluxe en el Estadio GNP Seguros y con su participación en el festival Tecate Pa’l Norte en abril de 2025.

Setlist del concierto

El concierto tuvo una duración aproximada de dos horas donde Olivia interpretó 23 canciones de su álbumes SOUR, GUTS y you seem pretty sad for a girl so in love dividido en seis bloques que simbolizan las estaciones del año.

Primavera

‘ drop dead ’

’ ‘ u+me=<3 ′

′ ‘ so american ’

’ ‘ good 4u ’

’ ‘deja vu’

Verano

‘ my way ’

’ ‘ serena joy ’

’ ‘bad idea right’

Introducción de la banda

‘ballad of a homeschooled girl’

Crepúsculo de verano

‘ vampire ’

’ ‘purple’

Otoño

‘ stupid song ’

’ ‘ maggots for brain ’

’ ‘ traitor ’

’ ‘ begged ’

’ ‘cigarette smoke’

Invierno

‘ honeybee ’

’ ‘ favorite crime ’

’ ‘ drivers license ’

’ ‘ less ’

’ ‘the cure’

Fin de la primavera

‘ deja vu ’

’ ‘ all american bitch ’

’ ‘expectations’

La canción ‘favorite crime’,’making the bed’ y ‘teenage dream’ sonarán de manera aleatoria en cada concierto después de ‘honeybee’.

Asimismo, la cantante realizó un cambio de vestuario entre cada estación, además de bajar del escenario para convivir con su público en algunas canciones como ‘stupid song’.

¿Qué canciones hicieron falta?

Siendo esta su tercera gira dedicada a su último álbum, sus anteriores trabajos tuvieron menos apariciones en este nuevo espectáculo.

Por parte de su primer álbum, SOUR, quedaron seis canciones fuera: ‘brutal’, ‘1 step fowrd, 3 step back’, ‘enough for you’, ‘happier’, ‘jealousy, jealousy’ y ‘hope ur ok’.

De lado se GUTS, 9 de 8 canciones no están en el setlist: ‘lacy’, ‘logical’, ‘get him back’, ‘love is embarrassing’, ‘the grudge’, ‘pretty isn’t pretty’, ‘obsessed’, ‘girl i’ve aalways been’ y ‘scared of my guitar’.

Mientras que por el lado de you seem pretty sad for a girl so in love solo quedó fuera la canción ‘what’s wrong with me’.