Universal se convierte en el estudio más exitoso de este 2026: ¿Cuánto dinero ha ganado y cuáles han sido sus películas más taquilleras?

Universal Studios El estudio más taquillero del 2026 (Pexels)

Universal Studios se ha posicionado como el estudio con más éxito del año, según reportó Variety. Tres de la películas que más han recaudado dinero en la taquilla fueron producidas por el gigante de Hollywood.

¿Cuánto dinero ha recaudado Universal y cuáles fueron sus mayores éxitos este año?

Ha sido un buen año para el cine en términos de dinero generado en taquilla. El verano concluyó con algunas de las películas más exitosas de todos los tiempos, y uno de los estudios detrás de algunas de esas cintas fue Universal.

Mientras que Paramount continúa fusionándose con Warner Bros., Universal ha mantenido su enfoque en producir películas que generen dinero. Sólo cinco películas se han alcanzado los mil millones este año, y tres de ellas fueron lanzamientos de Universal. La Odisea, Minions & Monstruos y Michael se unieron a Toy Story 5 (de Disney y Pixar) y Spider-Man: Un nuevo día (de Disney y Marvel Studios) como los estrenos que más dinero recaudaron. Y aunque no se unieron al club, dos de la películas más taquilleras del año también fueron producidas por Universal: Super Mario Galaxy y Obsesión.

El estudio superó los 5 mil millones de dólares en taquilla —mil 588 millones fueron en Estados Unidos y 3 mil 218 millones de manera global— hazaña que logra por tercera ocasión en su historia. Las otras dos fueron en 2015 y 2017. Hasta ahora, es el más exitoso de todas las casas de producción en Hollywood este 2026.

Puede que la compañía recaude más dinero en los meses restantes, pues tiene estrenos actuales y próximos como la nueva película animada de Dreamworks La isla olvidada, el lanzamiento de terror de Bloomhouse Madre siniestra, la secuela a una de las franquicias de comedia más populares La nueva Focker y el próximo film de Robert Eggers (Nosferatu, El faro) Werwulf.