MTV VMAs 2026: fecha, hora y dónde ver en México

VMA's 2026: horario, canal dónde ver en vivo Especial

Los MTV Video Music Awards 2026 llegan este domingo 27 de septiembre con una ceremonia que reúne a algunas de las figuras más importantes de la música internacional. Desde México, la cita podrá seguirse a partir de las 5:30 de la tarde, hora del centro del país, mientras que la transmisión oficial comenzará a las 7:30 p.m. ET en Estados Unidos.

La ceremonia se realizará en el Peacock Theater de Los Ángeles, con Snoop Dogg como anfitrión. El rapero debuta como conductor de los VMAs, mientras que la gala tendrá como uno de sus momentos principales el regreso de Madonna al escenario de estos premios, donde será la encargada de abrir el espectáculo.

Madonna en entrevista para Rolling Stone Foto: Vía Instagram/@madonna

¿Dónde ver los MTV VMAs 2026 en México?

La transmisión internacional puede seguirse mediante las plataformas y señales disponibles para cada territorio. En Estados Unidos, MTV y CBS transmitirán la ceremonia en vivo, mientras que Paramount+ ofrecerá el streaming para suscriptores del plan Premium durante la emisión.

Para quienes buscan la hora de los VMAs 2026 en México, el dato clave es 5:30 p.m., correspondiente al horario del centro del país. La ceremonia está programada para durar alrededor de dos horas.

Madonna, Taylor Swift y una noche con varios momentos especiales

Madonna llega como una de las grandes protagonistas de esta edición. Además de regresar a los VMAs después de 23 años, encabeza la lista de nominaciones de acuerdo con la información previa a la ceremonia. Taylor Swift, por su parte, recibirá el nuevo reconocimiento Artist Director Honors, creado para reconocer el trabajo de los artistas detrás de sus proyectos audiovisuales.

La noche también tendrá actuaciones de artistas como LISA, RAYE, Shaboozey, Gunna, GENER8ION, Yung Lean y Sienna Spiro, entre otros.

Patrimonio de Taylor Swift Forbes expone que el patrimonio de Taylor Swift ascendió a 2 billones de dólares este 2026.

En las nominaciones destacan nombres como Ariana Grande, Bruno Mars, Sabrina Carpenter, Taylor Swift y Madonna. En la categoría de Mejor Latin aparecen, entre otros, Fuerza Regida, Bad Bunny, Karol G, Shakira y Rosalía con Yahritza y Su Esencia.

Para quienes seguirán la ceremonia desde México, la clave es tener presente la fecha y el horario: domingo 27 de septiembre, a partir de las 5:30 p.m., hora del centro del país. La gala promete una combinación de premios, presentaciones y momentos especiales que, sin duda, se convertirán en el trend de esta noche.