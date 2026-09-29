Prepárate para Avengers: Doomsday; Esta es la lista completa de series y películas del UCM que necesitas ver según Disney+

Avengers: Doomsday watchlist Series y películas que Disney+ considera esenciales para Avengers: Doomsday.

La recta final del año arrancó este otoño con el lanzamiento de Avengers: Endgame Encore en cines, la taquillera película que dio fin a la Saga del Infinito en 2019 y volvió a la pantalla grande con material inédito que conectaría sus eventos al proyecto más ambicioso del Universo Cinematográfico de Marvel, la ansiada Avengers: Doomsday.

No obstante, el viaje para llegar preparado o preparada al magno crossover de súperheroes en la pantalla grande es más extenso que las escenas adicionales del éxito taquillero, ¡pero no te preocupes!

Tienes el tiempo suficiente, ya que Disney+ liberó la lista completa de series y películas, reduciendo las últimas fases del MCU únicamente a las producciones esenciales que necesitarás refrescar en tu memoria previo a la crisis multiversal que llegará a cines este diciembre.

Lista oficial de series y películas para ver antes del estreno de Avengers: Doomsday

Dado que el universo de Marvel en cine y streaming es bastante extenso desde el comienzo de su primera fase, Disney+ ha reducido la lista únicamente a películas y series fundamentales, en lugar de explorar por completo todas las producciones realizadas por el estudio hasta ahora.

Disney+ has added a green strip to movies that are important to watch before ‘AVENGERS: DOOMSDAY’.



— Highlighting the essential titles ahead of the film. pic.twitter.com/nsD1mJCQm2 — Marvel Updates (@MarvelsContent) September 29, 2026

Ordenadas por fecha de lanzamiento, las películas y series que deben verse antes del gran crossover según la plataforma de streaming, son:

X-Men.

X2.

Captain America: The First Avenger.

The Avengers.

Avengers: Infinity War.

Avengers: Endgame.

Loki.

Shang-Chi.

Spider-Man: No Way Home.

Black Panther: Wakanda Forever.

Captain America: Brave New World.

Deadpool & Wolverine.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Thunderbolts.

The Fantastic Four: First Steps.

Cada una de las series y películas están disponibles en Disney+ para las personas suscritas, sin importar el plan que se esté pagando.

A su vez, el reestreno de Avengers: Endgame incluye escenas inéditas que conectarán directamente a la nueva crisis, por lo que también es un proyecto por agregar a la lista.

¿Cuándo se estrenará Avengers: Doomsday? Fecha en México y preventa de boletos

Avengers: Doomsday se ha consolidado como el proyecto más ambicioso del MCU al tratarse del primer magno crossover de súperheroes de Marvel en el cine, integrando incluso a los pioneros X-Men de la saga de FOX en los 2000 y recuperando a los icónicos 4 Fantásticos.

Debido a ello, la película se ha convertido en uno de los estrenos más esperados del año y llegará a la pantalla grande el 18 de diciembre de 2026, fecha que se agotó en la primera preventa de México para las funciones Infinity Vision.