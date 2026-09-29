Naruto Live-Action: revelan trama principal del próximo proyecto de Destin Daniel Cretton, director de Brand New Day

Naruto Live-Action El live-action de Naruto ya cuenta con una sinopsis oficial que podría confirmar el arco del manga/anime que estaría adaptando.

El live-action del popular manga y anime Naruto, creación de Masashi Kishimoto, continúa dando pasos prometedores en su desarrollo tras revelar la sinopsis oficial que la película tendrá por eje principal; de acuerdo con seguidores y seguidores del icónico ninja de Konoha, la trama revelada podría adaptar uno de los arcos más queridos de la historia.

Producido por el estudio Lionsgate y oficialmente en marcha a partir de su anuncio este julio 2026, este ambicioso proyecto contará con la dirección de Destin Daniel Cretton, la mente detrás del éxito veraniego Spider-Man: Brand New Day.

Revelan sinopsis oficial de Naruto Live-Action: ¿qué arco del manga/anime adaptará?

Tras el lanzamiento de dos convocatorias para hallar al trío protagónico —Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha y Sakura Haruno—, en las cuales se especificó el rango de 16 a 20 años para interpretar adolescentes, mientras la segunda detalló su búsqueda para niños de 13 a 15 años, el público fanático comenzó a especular un “salto de tiempo” en la película de acción real.

No obstante, las teorías iniciales de internet se desmantelaron al revelarse la sinopsis oficial del live-action, resumen que ha dirigido la discusión de los fanáticos y fanáticas a la posible adaptación del Arco de las Olas, también llamado Arco de Zabuza.

“La historia de Naruto se desarrolla en un impresionante universo alternativo, donde cada niño sueña con convertirse en un ninja. Seguimos a Naruto Uzumaki, un recluta nuevo excepcionalmente talentoso pero problemático, mientras se le asigna su primera misión junto a sus compañeros de equipo reacios Sasuke y Sakura. La misión se convierte en algo mucho más peligroso y siniestro de lo esperado, y Naruto se ve obligado a enfrentar sus demonios internos... incluyendo el demonio literal que se revela como la raíz de su propio poder”, presenta el adelanto oficial del proyecto.

Entre los detalles principales que el público seguidor de Naruto señala como referencia al arco mencionado, se encuentra la mención de la “primera misión” del Equipo 7, evento del manga y anime que marca para siempre a los personajes al tratarse del primer momento que los tres enfrentan la crueldad del mundo ninja.

Si bien la sinopsis no detalla específicamente el arco que adaptará, los fanáticos y fanáticas de la obra de Kishimoto han resaltado la importancia de personajes como Zabuza y Haku en el desarrollo del trío protagónico. A su vez, han señalado que sería un arco sencillo de adaptar en acción real y con la suficiente carga emocional para lograr capturar la atención de nuevos fans.

Hasta el momento, no se han revelado nuevos detalles sobre el elenco, por lo que se estima que la búsqueda de Naruto, Sasuke y Sakura en sus dos versiones de edad continúa.

Destin Daniel Cretton habla sobre el live-action de Naruto: ¿cuál es la historia que desea contar?

Por su parte, Destin Daniel Cretton habló sobre el enfoque que desea dar a Naruto en su proyecto de acción real, afirmando tener una conexión cercana con la historia japonesa.

Masashi Kishimoto and Destin Daniel Cretton in Tokyo launching the world wide casting for Team 7 in the upcoming Naruto live action movie. pic.twitter.com/ZaPVKNc4On — Boruto Oricon (@BorutoOricon) July 9, 2026

“Queremos mostrar la trayectoria de Naruto: los sentimientos de ser un marginado, la sensación de tener algo feo o un monstruo en tu interior del que te avergüenzas... y eventualmente darte cuenta de que esa es la parte de ti que hace que seas único, que te da tu poder”, declaró el director en entrevista con Rolling Stone.

De la misma forma que sucedió con el live-action de One Piece en Netflix —donde Eiichirō Oda está activamente involucrado en su desarrollo—, Masahi Kishimoto también estará supervisando la producción de Naruto en acción real para asegurarse de que el proyecto respete la esencia de su obra.

Según fuentes especialistas en redes sociales, el guión firmado por Tasha Huo (Tomb Raider: The Legend of Lara Croft) ya está terminado y ofrecerá “una mirada más realista” del trabajo de Kishimoto. En cuanto a las filmaciones, se prevé que inicien entre enero y agosto de 2027, en el Reino Unido.