¿Quién se quedará con las cosas de Hayden Panettiere? Expareja de la actriz pide tutela temporal de los bienes

Herencia de Hayden Panettiere Wladimir Klitschko, exprometido de Hayden Panettiere y padre de la hija que tuvieron en 2014, solicita la tutela temporal del patrimonio de la fallecida actriz.

El resultado de la autopsia de Hayden Panettiere emitido hace una semana, cerró la especulación alrededor del inesperado fallecimiento después de determinarse una sobredosis accidental de distintas drogas.

Una vez cerrado el caso, el exboxeador ucraniano Wladimir Klitschko y quien fue prometido de la fallecida actriz hasta 2018, presentó el 24 de septiembre una solicitud para obtener la tutela temporal del patrimonio de Panettiere en nombre de Kaya, hija que ambos tuvieron en el año 2014.

Exprometido de Hayden Panettiere solicita ser nombrado tutor temporal de los bienes de la actriz

De acuerdo con documentos judiciales obtenidos por PEOPLE, Klitschko estaría solicitando la tutela temporal del patrimonio de Hayden Panettiete en nombre de su hija Kaya, quien actualmente tiene once años de edad y es la única heredera de la totalidad de los bienes de la fallecida actriz.

La documentación fue presentada el 24 de septiembre de 2026 como una “solicitud urgente”, ya que el exboxeador ucraniano detalló la inmediatez de una toma de decisión legal que le permita “la legitimación necesaria para presentar la solicitud de sucesión testamentaria de Hayden”, en beneficio de Kaya.

A su vez, la solicitud de Klitscko está impulsada por la preocupación ante la alta probabilidad de que los bienes pertenecientes al patrimonio de Hayden “se pierdan, se dañen o se dilapiden antes de que se pueda designar un representante personal debidamente nombrado para protegerlos”, destacando principalmente recientes accesos sin autorización a la vivienda de la actriz, así como el cambio de cerraduras y el traslado de objetos de valor, como joyas y ropa de diseñador.

Klitscko señaló que las autoridades tienen bajo su custodia algunos objetos de la propiedad para su investigación, no obstante, quiere asegurar la designación de un representante del patrimonio de Panettiere que pueda “reunir los bienes desaparecidos y colaborar con las fuerzas del orden”.

¿Quién es Wladimir Klitschko? Su relación y ruptura con Hayden Panettiere

Klitschko es un exboxeador profesional, ganador de una medalla de oro olímpica para Ucrania en los Juegos de 1996, en la categoría de peso superpesado; actualmente tiene 50 años.

La relación de ambos fue intermitente y tuvo la duración de casi una década, iniciando su noviazgo en 2009, el cual paulatinamente se tornó en un compromiso nunca concretado.

Durante su relación, el exboxeador y la actriz recibieron a Kaya en 2014, sin embargo, el compromiso entre los dos terminó a los cuatro años siguientes, cuando Panettiere renunció a la custodia de Kaya mientras lidiaba con depresión posparto y adicción, dificultades que resolvió con ayuda profesional a partir de 2020.

Tras la noticia de la muerte de Hayden Panettiere, su antigus pareja afirmó que recuerda a la actriz con amor y respeto, asegurando que su memoria prevalecerá en la vida de Kaya, su hija, e incluso homenajeando a la actriz el pasado 21 de agosto, día en el que Hayden cumpliría 37 años.