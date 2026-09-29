¿De qué murió Concepción Márquez? Confirman el fallecimiento de la actriz mexicana a sus 82 años

Concepción Márquez Confirman el fallecimiento de la actriz mexicana a sus 82 años (Cuartoscuro)

La Asociación Nacional de Actores (ANDA), mediante sus redes sociales, dio a conocer el fallecimiento de la actriz mexicana Concepción Márquez a la edad de 82 años. Fue una reconocida actriz célebre por sus papeles en “María la del Barrio” y “Lo que callamos las mujeres”, contando con una amplia trayectoria en teatro, televisión y cine.

¿Qué dijo la ANDA sobre su fallecimiento?

Mediante sus canales oficiales, la organización sindical compartió el comunicado acerca del deceso de la actriz mexicana:

“La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera Concepción Márquez, miembro de nuestro Sindicato. Actriz de amplia y destacada trayectoria en teatro, cine y televisión. Nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros”, escribió la institución.

¿De qué falleció Concepción Márquez?

Tras el anuncio, la ANDA no precisó el motivo del fallecimiento de Márquez, por lo que hasta ahora se desconoce la causa de su muerte. Tampoco se dieron a conocer detalles sobre los servicios funerarios.

¿Quién fue Concepción Márquez?

Concepción Márquez fue una actriz mexicana con una importante trayectoria en el ámbito del teatro, la televisión y el cine, participando en al menos 35 títulos a lo largo de tres décadas de trabajo artístico. En su carrera destacan producciones cinematográficas como Domingo siete (1995), La zona (2007), El viaje de la Nonna (2007), Cosas insignificantes (2008) y Redención (2010).

En televisión tuvo apariciones en telenovelas y series como Enamórate (2003), Top Models (2005), Machos (2005), Contrato de amor (2008) y Dios Inc. (2016), esta última una producción original de HBO. Asimismo, participó en producciones de gran alcance como Lo que callamos las mujeres y la telenovela de 1995 María la del Barrio, donde interpretó a una vecina de Agripina en la historia protagonizada por Thalía.

En 2019, Concepción recibió una nominación al Premio Ariel en la categoría de Mejor Actuación Femenina por su papel de Esmeralda en la película mexicana Cría Puercos (2018).

Lejos del cine y la televisión, Márquez también estuvo sumergida en el mundo del teatro. En el año 2020 estuvo bajo la dirección del dramaturgo francés Pascal Rambert, compartiendo escenario con Arcelia Ramírez, Sofía Espinosa y Julieta Egurrola en la obra Desaparecer.

La obra abordó el dolor de las familias ante la desaparición de un ser querido y fue presentada en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).