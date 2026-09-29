Matthew Perry Netflix lanza el primer avance del documental de Matthew Perry, el actor de Friends fallecido en 2023 (X: @NetflixES)

Netflix reveló el primer avance oficial de El de Matthew Perry, una serie documental que rinde homenaje al fallecido actor estadounidense, quien perdió la vida en 2023 a los 54 años debido a una sobredosis accidental de ketamina. La producción profundizará la vida de Perry como una figura pública y la faceta íntima del artista más allá de los reflectores de Hollywood.

¿De qué tratará el documental ‘El de Matthew Perry’?

Bajo la dirección de Mary Robertson, la miniserie documental de tres episodios repasa la trayectoria de Perry desde sus inicios en la televisión estadounidense. El proyecto abordará el fenómeno cultural que significó interpretar a Chandler Bing en la icónica comedia Friends, personaje al que dio vida a lo largo de los 234 episodios emitidos entre 1994 y 2004

La hermana y los amigos de Matthew Perry recuerdan al hombre generoso, divertido y carismático que alcanzó el estrellato mundial, y comparten cómo la honestidad del actor se convirtió en su mayor legado.



La serie documental íntima 'El de Matthew Perry' se estrena el 27 de… pic.twitter.com/bEX4ESvwPT — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) September 29, 2026

Asimismo, el documental explorará la vulnerabilidad del actor detrás de cámaras, examinando abiertamente sus problemas de adicción y los momentos más complejos de su vida personal.

Un aspecto importante de la producción es que contará con la narración de su hermana, Mia Perry Bowick, quien compartirá memorias, testimonios inéditos y recuerdos íntimos sobre la vida del actor.

¿Cuándo se estrena el documental en Netflix?

La miniserie documental estará disponible en el catálogo de Netflix a partir del próximo 27 de octubre de 2026. La fecha de estreno se fijó un día antes de que se cumplan tres años del deceso del actor, ocurrido el 28 de octubre de 2023.