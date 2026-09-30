¿De qué trataba la música de Gabino Palomares? Confirman la muerte del cantautor mexicano a los 76 años

Se ha confirmado la muerte de cantautor y activista social Gabino Palomares este miércoles, 30 de septiembre a sus 76 años, su familia ha informado que los servicios funerarios se darán a conocer a lo largo del día.

Gabino Barrera nació el 26 de mayo de 1950 en Comonfort, Guanajuato. Es mayormente conocido por su trabajo como compositor y activista, además fue uno de los grandes exponentes del movimiento de la Nueva Canción Internacional en México, así como el fundador del llamado Canto Nuevo.

Confirman el fallecimiento de Gabino Palomares

Mediante redes sociales, la familia de Gabino Palomares confirmó su muerte a sus 76 años. En el comunicado publicado declararon que el compositor falleció después de librar una difícil situación de salud durante varias semanas; igualmente, agradecieron a quienes toda su vida lo acompañaron en su lucha por un mundo más justo.

Ante la noticia de su muerte, la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) lamentó la partida del compositor; mientras que lo recordaron como un trovador histórico y reconoció la trascendencia de su música en México y en América Latina.

¿De qué trataba la música de Gabino Palomares?

Su vida estuvo marcada por su dedicación al activismo social. Estudió ingeniería química en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí; sin embargo, no la terminó, ya que un encuentro con la pobreza extrema en el altiplano potosino lo llevó a la música y la poesía.

Es por eso que su música siempre estuvo marcada por las luchas sociales y el amor. Narrando las realidades del obrero, así como denunciando las desigualdades sociales y la injusticia.

Gabino Palomares construyó un legado como cantautor y activista social. Fue uno de los fundadores del movimiento Canto Nuevo en México con figuras como Amparo Ochoa, Óscar Chávez y Los Folkloristas.

¿Cuáles son las canciones más emblemáticas para recordar su legado?

Una de sus canciones más emblemáticas es “La maldición de la Malinche”, en donde critica la admiración de las personas por el extranjero y desprecia las raíces indígenas.

Otra de sus canciones más populares es “La letanía de los poderosos”, en la que narra la perspectiva de aquellos que tienen el poder y le reclaman al obrero por exigir sus derechos. En un tema que cuenta cómo funciona todo el sistema en favor de los más poderosos.

Mientras que una de sus canciones más emocionales es “A la Patria”, en donde le canta a su país diciéndole que no puede amarlo así como lo han construido y llama a sus compañeros a convertir la rabia en lucha para construir una patria justa para todos.

Entre sus canciones más emblemáticas se encuentran:

Hace como un año

Fabricando la luz

¿Quién tiene la voz?

El extensionista