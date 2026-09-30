Paramount busca concretar la compra de Warner la próxima semana: estos serían los detalles del acuerdo

Paramount Su fusión con Warner Bros. estaría pronta a concretarse. (Pexels)

La adquisición de Warner Bros. por Paramount estaría próxima a ser completada. La fecha límite para el trato era el día de hoy, y con todos los problemas legales resueltos lo único que quedan son cuestiones de reestructuración.

¿Ya compró Paramount a Warner Bros.?

La fusión entre Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery podría estar próxima a concretarse. La fecha límite para que se realizara, antes de que se comiencen a cobrar tarifas adicionales, era este 30 de septiembre. Sin embargo, el trato parece ya ir por un camino decisivo después de que Paramount llegó a un acuerdo con los 12 estados que se oponían al trato.

El único paso legal restante sería que la juez Araceli Martínez-Olguín, a cargo de supervisar el caso, proporcione el último visto bueno.

David Ellison, director ejecutivo de Paramount, se encuentra haciendo las últimas preparaciones para que la fusión se complete a más tardar la próxima semana. Así lo reportó la cadena televisiva CNN, que a su vez sería absorbida por el trato junto con CBS. El nombre que elegirán para la nueva compañía podría ser revelado para durante los próximos días.

Cindy Holland, jefa de streaming en Paramount, renunció a su cargo el día de hoy. The New York Times especuló que la salida de Holland abrirá paso a que Casey Bloys, socio en Warner Bros. se haga cargo de la programación. Esta reorganización de la compañía indica que ambas partes se encuentran haciendo ajustes en su liderazgo para una fusión inminente.

Una vez concretado el trato, el estudio enfrenta un proceso de reestructuración que implicará no solamente saldar la deuda de 80 mil millones que trajo consolidar el trato, sino recuperar la confianza de talento, trabajadores y consumidores por igual, pues muchos se opusieron a la fusión en un primer lugar. También existe incertidumbre alrededor del futuro de los medios televisivos que Paramount adquirirá, en particular con relación a aspectos de libertad de expresión e imparcialidad, puesto que Ellison tiene una relación muy cercana con el actual presidente estadounidense Donald Trump.