Destino Dos Equis: Mérida bailará al ritmo de NSQK, RØZ, Akriila y más; ¿Fecha y precios?

Destino Dos Equis Destino Dos Equis nace como una invitación a descubrir lo desconocido y vivir la música. (Dos Equis)

Destino Dos Equis hará una nueva parada en Mérida, Yucatán, para llevar su experiencia a Hacienda El Triunfo, un espacio que se transformará para recibir una jornada donde la música, la atmósfera y la identidad del lugar serán protagonistas.

¿Cuándo se realizará Destino Dos Equis?

Creado por Cerveza Dos Equis, Destino Dos Equis nace como una invitación a descubrir lo desconocido y vivir la música desde una perspectiva diferente este sábado 3 de octubre.

Cada edición toma elementos del lugar que la recibe y los integra a una experiencia que se transforma con su entorno, haciendo de la historia, personalidad y atmósfera de cada escenario parte de lo que está por descubrirse.

En esta segunda edición, la música estará a cargo de NSQK, RØZ, Akriila, Peces Raros, Daaz y Big Sempa, quienes reunirán distintas propuestas de la escena contemporánea para acompañar la jornada hasta el anochecer.

¿Qué precio tienen los boletos para Destino Dos Equis?

Después de su paso por la Explanada del Foro Boca en Veracruz, Destino Dos Equis llega a Hacienda El Triunfo, donde la arquitectura e historia del espacio se integrarán a la experiencia para conectar la propuesta con el carácter de Yucatán y descubrir nuevas formas de vivir el lugar a través de la música.

Esta invitación a explorar lo desconocido también forma parte de la historia de Dos Equis. La cerveza nació para celebrar la llegada del siglo XX y fueron las propias personas quienes, al reconocer sus icónicas XX, terminaron llamándola simplemente “Dos Equis”.

Desde entonces, este símbolo ha acompañado la evolución de la marca y su espíritu de mirar hacia adelante y descubrir qué viene después. Los boletos tienen un precio de 1,055 pesos en eTicket.

Más de un siglo después, esa curiosidad por lo que sigue continúa presente en Destino Dos Equis, a través de experiencias que toman una forma distinta en cada lugar y donde nuevos sonidos, atmósferas y encuentros se convierten en parte de la experiencia.

En Mérida, esta invitación encuentra en Hacienda El Triunfo un escenario para tomar una nueva forma, en una edición donde la música y la identidad de Yucatán se encuentran para crear una experiencia única.