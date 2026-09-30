La Bomba de Tiempo llega a México por primera vez: ¿Precios y fechas?

La Bomba de Tiempo La llegada a México forma parte de la celebración por los 20 años de La Bomba de Tiempo. (La Bomba de Tiempo)

Después de dos décadas de historia, más de 1,700 presentaciones y más de 7 millones de espectadores en distintos países, La Bomba de Tiempo llegará por primera vez a México.

¿Cuándo y dónde se presentará La Bomba de Tiempo en México?

El reconocido grupo argentino de percusión desembarcará en noviembre con dos presentaciones que marcarán su debut en el país: un concierto propio el viernes 27 de noviembre en Foro La Paz, Ciudad de México, y su participación, al día siguiente, en Tecate Comuna 2026, en Foro Cholula, Puebla.

La llegada a México forma parte de la celebración por los 20 años de La Bomba de Tiempo, una historia construida alrededor de una propuesta singular: música creada en tiempo real a partir de un sistema de más de 70 señas mediante las cuales un director guía a los músicos sobre el escenario. Por ello, cada presentación se convierte en una composición única e irrepetible.

El primer encuentro con el público mexicano será en Foro La Paz, en San Ángel, Ciudad de México, el viernes 27 de noviembre a las 20:00 horas.

¿Cuáles son los precios para La Bomba de Tiempo en México?

Será una presentación especialmente pensada para quienes quieran conocer de cerca la experiencia de La Bomba de Tiempo: un concierto en el que la percusión, la improvisación y la participación del público construyen una experiencia diferente en cada función.

Los precios de la Bomba de Tiempo en CDMX son por Boleto individual $400 pesos y hay un Meet & Greet con valor de $700, incluye acceso preferente, foto y firma al comprar un artículo de mercancía oficial.

Al día siguiente, sábado 28 de noviembre, La Bomba de Tiempo formará parte del cartel de Tecate Comuna 2026, uno de los grandes encuentros musicales de Puebla, que reunirá en Foro Cholula a artistas de México, Latinoamérica y otras partes del mundo.

La edición de este año cuenta con nombres como The Flaming Lips, The Mars Volta, Caifanes, Babasónicos, Enjambre, José Madero, Los Auténticos Caligaris, LP, Cuarteto de Nos, Los Cafres, Love of Lesbian, Dorian, Kakkmaddafakka y Little Jesus, entre muchos otros.

La participación en Tecate Comuna será una oportunidad para que La Bomba de Tiempo presente su propuesta ante un público masivo y diverso, dentro de un cartel que reúne distintas generaciones, géneros y escenas de la música contemporánea.