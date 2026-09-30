Peces Raros anuncia show en el Auditorio BB de la CDMX: ¿Precios y fecha?

Peces raros En enero, la banda se presentó en MUTE Mar del Plata, uno de los principales referentes de la escena electrónica. (Peces Raros)

La banda de electro-rock argentina Peces Raros anuncia su esperado regreso a la Ciudad de México para el próximo 5 de noviembre en el Auditorio BB, en el marco de una nueva gira por México que incluirá también shows en Monterrey y Mérida.

Peces Raros regresa a México el próximo noviembre

Durante 2026, Peces Raros consolidó su presencia en los escenarios y eventos más relevantes de la música electrónica a nivel internacional.

En enero, la banda se presentó en MUTE Mar del Plata, uno de los principales referentes de la escena electrónica argentina, compartiendo cartel con artistas de reconocimiento global como ARTBAT.

A lo largo del año, también formaron parte de la programación de destacados festivales internacionales, entre ellos EDC México y Tecate Pa’l Norte en México, así como Ultra Buenos Aires y Cosquín Rock en Argentina, reafirmando el crecimiento y alcance de su propuesta en la región.

Además de compartir escenario con RÜFÜS DU SOL en Colombia, México y Estados Unidos, la banda iniciará una nueva gira europea junto a Thievery Corporation, con fechas en Serbia, Rumania, Croacia, Hungría, Alemania, Países Bajos, Reino Unido y España.

El recorrido continuará durante agosto y septiembre con nuevas presentaciones de gran relevancia, entre ellas un show junto a The Blaze en Palma de Mallorca y una actuación con el histórico DJ y productor Nick Warren en Ibiza.

MX TOUR 2026

03 OCT — DESTINO DOS EQUIS — MÉRIDA.

05 NOV — AUDITORIO BLACKBERRY — CDMX.

06 NOV — CAFÉ IGUANA — MONTERREY.

¿Qué precio tienen los boletos para Peces Raros en el Auditorio BB?

Recientemente, Peces Raros recibió por segunda vez consecutiva la estatuilla como “Mejor Álbum de electrónica” por su Spotify Session en los Premios Gardel 2026. Este material estrenado en diciembre de 2025 que cuenta con cinco canciones, estuvo bajo la dirección musical de Gustavo Borner.

Los precios de los boletos para la banda de rock electrónico Peces Raros en su concierto en el Auditorio BB de la CDMX oscilan entre $930.00 MXN y $1,225.50

En el mes de febrero, la banda estrenó “Circular”, nuevo lanzamiento en colaboración con Nick Warren. Un track memorable que se apoya en un industrial beat preciso y persistente, atravesado por una atmósfera ochentosa que sintetiza el encuentro entre la herencia británica y la potencia contemporánea de la electrónica argentina.

Lucio Consolo y Marco Viera, consolidaron a Peces Raros como uno de los proyectos más innovadores de la música argentina contemporánea, combinando la esencia del rock con la arquitectura sonora de la música electrónica.

En cada experiencia en vivo, invitan a explorar su ADN desde un nuevo ángulo, donde sonido e imagen conviven para potenciar la identidad de la banda y llevarla aún más lejos.