Placebo lanza “Helen Keller”, su nuevo sencillo inspirado en “H.K. Farewell”

Placebo regresa a México en 2027 Placebo

Placebo no acaba de sorprender con el lanzamiento de un nuevo single, cuya reminiscencia es un sonido de su pasado. Además, este lanzamiento forma parte de la celebración por sus 30 años de trayectoria. El sencillo lleva por nombre “Helen Keller”, un nuevo sencillo que recupera la esencia del grupo en sus inicios para convertirla en una canción completamente nueva.

El tema parte de la melodía de teclado de “H.K. Farewell”, una pieza instrumental incluida como track oculto en el álbum debut homónimo de Placebo, publicado originalmente en 1996. En esta ocasión, Brian Molko y Stefan Olsdal retomaron aquella idea y la llevaron hacia un terreno más intenso, con guitarras, una atmósfera oscura y el carácter emocional que ha acompañado a la banda durante buena parte de su carrera.

De acuerdo con Placebo, “Helen Keller” fue grabada en Londres a principios de 2026 y contó con producción de la propia agrupación y Adam Noble, quien también estuvo a cargo de la mezcla. Molko explicó que se trata de una nueva canción de rock inspirada en la melodía de piano de “H.K. Farewell” y que lleva el nombre de una de sus figuras históricas favoritas.

Placebo celebra 30 años de su álbum debut

El lanzamiento llega después de Placebo RE, proyecto con el que la banda regresó a las grabaciones de su primer disco tres décadas después de su publicación.

Para esta revisión, Placebo trabajó nuevamente con las grabaciones originales y reelaboró las canciones a partir de la experiencia acumulada durante años de interpretarlas en vivo. El material incluye las diez canciones del álbum debut, además de “Drowning By Numbers” y “H.K. Farewell”.

Más que presentar una simple reedición, el proyecto busca mostrar cómo evolucionó el sonido de aquellas primeras composiciones después de tres décadas de conciertos y cambios musicales.

Hellen Keller, nuevo sencillo de Placebo Foto: Placebo

¿Cuándo es la gira de 30 aniversario de Placebo?

La celebración también llegará a los escenarios. La gira de aniversario comenzó en Europa y contempla 36 presentaciones entre septiembre y diciembre de 2026.

Durante estos conciertos, Placebo interpretará exclusivamente canciones de sus dos primeros álbumes: “Placebo” y “Without You I’m Nothing”, incluyendo temas que la agrupación no había tocado en vivo desde hace más de 20 años.

Pero la celebración no terminará en Europa. Placebo anunció una gira por Latinoamérica para 2027, con conciertos en Brasil, Argentina, Chile, Perú, Colombia y México.

Placebo regresará a México en 2027

Los fans mexicanos tendrán dos oportunidades para ver a la banda. Placebo se presentará el 16 de marzo de 2027 en el Auditorio Telcel de Guadalajara y el 18 de marzo en el Auditorio Banamex de Monterrey. Los boletos ya se encuentran disponibles a través de Ticketmaster, de acuerdo con el anuncio de OCESA.

Así, “Helen Keller” funciona como un nuevo capítulo dentro de una celebración que conecta el presente de Placebo con las canciones y sonidos que marcaron el inicio de su historia.