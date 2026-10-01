La Casa de los Famosos 2026 en Cinépolis Cinépolis anuncia funciones para el final de La Casa de los Famosos: ¿Cómo se podrá ver el reality en la pantalla grande? (X: @Cinepolis)

La Casa de los Famosos México 2026 se encuentra en la recta final, etapa en la que se dará a conocer al ganador o ganadora de una temporada repleta de escándalos, polémicas y momentos inolvidables protagonizados por sus habitantes. Con la cuenta regresiva en marcha, en esta ocasión, al igual que el año pasado, el resultado no solo se revelará en la pantalla chica, sino también en pantalla grande.

Cinépolis confirmó que este año repetirá la proyección de la última gala para que la audiencia viva la emoción y los nervios de conocer quién se llevará la victoria del reality show.

¿Cuándo será la gran final de La Casa de los Famosos México 2026 en Cinépolis?

Con esta propuesta, la cadena de cines busca invitar a los seguidores del programa a reunirse para presenciar en vivo y en directo quién se quedará con el primer puesto de la competencia. Así concluye un ciclo que inició el pasado 26 de julio y que estuvo rodeado de alianzas, controversias, traiciones y nominaciones.

La proyección especial se llevará a cabo el próximo domingo 4 de octubre de 2026.

¡La última gala merece verse a lo grande! 😱🔥 ¿List@ para descubrir quién ganará #LaCasaDeLosFamosos? ¡Arma el team etiquetándolo en los comentarios y nos vemos este domingo! 🤩✨ @MasQueCineLatam pic.twitter.com/t4eP1hK5IH — Cinépolis (@Cinepolis) October 1, 2026

Para quienes prefieran vivir la experiencia desde casa, la transmisión en televisión abierta iniciará a las 20:30 horas a través de Las Estrellas, además de estar disponible en la plataforma ViX.

¿Cuánto cuesta el boleto para ver la final de La Casa de los Famosos México en el cine?

Respecto a la venta de boletos, hasta el momento la cadena no ha dado a conocer las fechas de preventa ni los costos oficiales.

No obstante, tomando como referencia el evento del año anterior, los accesos tuvieron un costo aproximado de $50 MXN más cargos por servicio, al ser clasificados dentro de su programación de eventos.

Se espera que en los próximos días, antes de la transmisión, se confirme si la función estará disponible en todas las sucursales del país.

¿Quiénes son los finalistas de la casa?

Tras la penúltima eliminación realizada este miércoles 30 de septiembre de 2026, la cual otorgó el séptimo lugar a Ernesto Laguardia al quedar a las puertas de la final, los participantes que continúan en la competencia son Mariana Ochoa, Karina Torres, Yahir, Gema Garoa, Memo Schutz y Ese Pérez. Este jueves se dará a conocer al habitante que obtendrá el sexto puesto, definiendo así a los cinco finalistas que disputarán el primer lugar.