Macario Martínez llega a los Latin Grammy 2026: nos relata cómo vive su primera nominación a Mejor Nuevo Artista

El cantautor mexicano Macario Martínez recibió su primera nominación a los Latin Grammy 2026 en la categoría Mejor Nuevo Artista, después de un par de años en los que su proyecto pasó de las redes sociales a importantes plataformas y escenarios dentro y fuera de México.

La nominación llegó en medio de una etapa especialmente movida para el músico, cuyo álbum debut, Si Mañana Ya No Estoy, publicado a finales de 2025, terminó convirtiéndose en una especie de diario musical de sus primeros años como compositor.

La producción reúne 11 canciones inspiradas en experiencias vividas entre los 18 y los 24 años y contiene temas como “Azul”, “Estrellas” y “Enhierbado”, además de “sueña lindo, corazón”, canción que superó los 34 millones de reproducciones.

“No esperaba esta nominación”: Macario Martínez recuerda el momento

En entrevista para La Crónica de Hoy, Macario nos cuenta que, aunque la noticia podría imaginarse acompañada de gritos y lágrimas, él recibió la nominación de forma inesperada, profunda y con bastante sorpresa.

“Fue bien bonito darse cuenta y emocionarme. Fue un momento muy lindo”, recordó el artista al hablar sobre ese instante en entrevista. Incluso comparó su reacción con la de otros nominados que tenían preparada una cámara para registrar el momento.

En su caso, simplemente vio la noticia y pensó: “¿Qué onda?”. Natural, sin demasiados reflectores encima.

Y quizá esa tranquilidad también explica una parte de su historia. Cuando las redes sociales comenzaron a disparar las reproducciones de su música, tampoco tenía claro hasta dónde podía llegar aquel fenómeno.

Primero fueron cientos de vistas, después miles y, cuando quiso darse cuenta, su vida había cambiado.

De tocar en bares y con amigos a los escenarios internacionales

El crecimiento de Macario Martínez no ocurrió de la noche a la mañana, aunque desde afuera pueda parecerlo. Antes del boom digital, el músico ya había construido experiencia tocando con su banda y acercándose al mundo de los conciertos.

También había trabajado en fotografía y se había colado en distintos eventos musicales, por lo que conocía, al menos parcialmente, el ambiente al que estaba a punto de entrar.

Eso terminó siendo importante cuando llegaron los grandes escenarios.

El artista recuerda con especial intensidad sus primeras experiencias frente a públicos enormes, incluido un show en Estados Unidos durante un partido de los Rams. La fórmula, según cuenta, fue sencilla: tener miedo y hacerlo de todos modos.

“Era aventarse porque era: lo haces o lo haces”, explicó.

Ese salto también lo llevó a presentarse en el Vive Latino, tener un Tiny Desk de NPR, realizar su primera gira en solitario por Estados Unidos y abrir un concierto de Zoé en el Estadio GNP de la Ciudad de México.

“Azul”, la canción con la que Macario dice quién es

Aunque “sueña lindo, corazón” fue fundamental para que miles de personas descubrieran su música, hay otra canción que Macario considera especialmente representativa de su propuesta: “Azul”.

El tema nació en 2021 y, para él, concentra buena parte de los sonidos que quería explorar desde que comenzó a hacer música.

La canción habla de equivocarse, atravesar relaciones y aprender de aquello que duele sin necesariamente arrepentirse. Musicalmente, combina elementos de la música mexicana con influencias indie, una mezcla que refleja sus referentes y su manera de entender la composición.

Macario menciona desde Pedro Infante y sonidos tradicionales hasta artistas y bandas contemporáneas que han influido en su oído.

Por eso, si alguien todavía no conoce su música y le preguntaran con qué canción debería comenzar, su respuesta sería “Azul”.

El éxito no le hizo perder de vista lo sencillo

Con una carrera que creció a una velocidad poco común, una de las preguntas inevitables es cómo se mantiene con los pies en la tierra.

Para Macario, la respuesta está lejos de los lujos. Su prioridad sigue siendo compartir tiempo con su familia, sus amigos y las personas que quiere.

Reconoce que su vida sí cambió y que algunos aspectos de su personalidad también se transformaron después de todo lo ocurrido, pero intenta conservar cierta normalidad.

De hecho, una de las cosas que más extraña de su vida anterior es precisamente esa sencillez: improvisar planes con amigos, viajar sin demasiado dinero, ir a grabar algo o lanzarse a una aventura sin saber exactamente cómo terminaría.

Ahora disfruta conocer lugares, personas y experiencias que antes parecían lejanas, pero todavía encuentra valor en esas pequeñas cosas.

¿Macario Martínez todavía se considera un nuevo artista?

La respuesta fue contundente: sí.

Aunque comenzó a hacer música desde 2019, considera que su etapa profesional realmente comenzó en 2025. Además, asegura que todavía recibe mensajes de personas que apenas están descubriendo sus canciones.

“Todavía puede llegar otro momento, otro público que a lo mejor no ha conocido todavía mi música”, comentó.

Y mientras esa historia continúa, el cantante ya trabaja en lo que será su siguiente álbum, algo que, según él mismo reconoce, llegará mucho más rápido de lo que suele ocurrir entre un disco y otro para otros artistas.

Hoy los Latin Grammy, ¿y después?

En 2026, el cantautor también recibió una nominación a Premio Lo Nuestro como Artista Revelación del Año Masculino y sumó colaboraciones con artistas como Gepe, David Velásquez de Porter y más.

Además, estrenó “Estar sin ti”, una canción con la que explora una faceta más cercana al pop y al rock, sin abandonar las raíces que han acompañado su proyecto. Actualmente supera los 739 mil oyentes mensuales en Spotify.

Pero si algo queda claro al escucharlo hablar sobre el futuro es que no parece obsesionado con acumular trofeos o perseguir una vida llena de lujos. Su deseo es mucho más sencillo: seguir haciendo música, que las personas que quiere estén bien y disfrutar lo que está viviendo.

Y si algún día tuviera que terminar ahí su historia musical, le gustaría que quedara un mensaje muy concreto:

Que el amor importa más que lo material. Que vale la pena estar con la familia, conocer personas, descubrir lugares, sentir y vivir.

“Que tu alma esté feliz”, resume.

Por ahora, esa historia tendrá un nuevo capítulo el 12 de noviembre, cuando se celebre la 27.ª Entrega Anual del Latin Grammy en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada. Para Macario será apenas su primera nominación, pero también una confirmación de que aquella canción que comenzó a crecer en internet terminó llevándolo mucho más lejos de lo que imaginaba.