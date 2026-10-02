Concierto de Shakira en Madrid: horario, cómo y dónde ver en vivo desde México (Graciela López Herrera)

La cantante colombiana Shakira transmitirá sus conciertos de su gira Las Mujeres Ya No Lloran (LMYNL) en Madrid este sábado para celebrar el cierre de su exitosa residencia en España.

El lugar está inspirado en el libro Cien Años de Soledad de su compatriota y ganador del Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Asimismo, cuenta con pabellones culturales y gastronomía latinoamericana.

Horario y fechas del concierto en Madrid

El concierto en vivo de la intérprete de Antología y Día de Enero está planeado para el próximo sábado 3 de octubre a las 12.45 horas.

Esto ocurrirá para celebrar el cierre de su residencia en el país europeo que terminará el próximo 11 de octubre; se planeado 12 conciertos en el Macondo Park que cuenta con 220.000 metros cuadrado y se espera una asistencia de más de 55,000 espectadores por noche, siendo uno de los lugares más grandes donde se presentó la artista en Europa.

Tiene una duración aproximada de 2 horas, donde se presentan alrededor de 30 temas tanto de su nuevo disco como canciones de su trayectoria musical.

¿Dónde ver el LMYNL Tour?

Su concierto en vivo estará disponible en las plataformas de Prime Video, Amazon Music y Twitch, sin importar si cuentas o no con la suscripción premium.

LMYNL en Madrid han tenido la participación de diferentes cantantes en su shows como: Laura Pausini, Triplets Ghetto Kids, Alejandro Sanz y Manuel Turizo; se espera que la transmisión en vivo de este sábado incluya la aparición de alguna invitada o invitado.

Sus últimos conciertos en México

Shakira se presentó por ultima vez en nuestro país a principios de 2026, con sus conciertos en el Estadio GNP Seguros y en el Zócalo de la Ciudad de México. Ella logró reunir a más de 800,00 asistentes en sus conciertos.

La ganadora del premio Grammy cuenta con más de 92 millones de oyentes mensuales en Spotify lo que la posiciona como la artista número 11 más escuchada en la plataforma.