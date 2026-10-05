Muere Robert Kelker-Kelly, actor de ‘Days of Our Lives’: esto se sabe de su fallecimiento a los 62 años

Robert Kelker-Kelly El actor falleció en su hogar de un aparente paro cardiaco. (IMDb)

El actor Robert Keller-Kelly murió el pasado sábado 3 de octubre a los 62 años. Fue conocido en la década de los noventa por su trabajo en series televisivas de larga duración.

¿Quién era Robert Kelker-Kelly y de qué murió?

Robert Kelker-Kelly nació en Wichita, Kansas en 1964. trabajó activamente como actor en las décadas de los ochenta y noventas. Su primer papel fue el de Sam Fowler en la serie Another World, la cual se mantuvo en televisión abierta desde 1965 hasta 1999. Kelker-Kelly trabajó en ella de 1987 a 1990.

En 1992 y hasta 1995 se unió al reparto de Days of Our Lives, un programa enfocado en la vida de dos familias, el cual ha sido nombrado como el programa favorito de personalidades como la actriz Julia Roberts, el juez Thurgood Marshall y la activista Monica Lewinsky. El actor reemplazó a Peter Reckell en el papel de Bo Brady.

También actuó en General Hospital como el doctor Stavros Cassadine, principalmente en el 2001, pero con apariciones especiales hasta 2014.

Tanto Days of Our Lives como General Hospital son dos de los programas televisivos que más han durado al aire, con el primero acumulando 15,477 episodios desde 1965 y el segundo 14,082 episodios desde 1963. Ambos continúan siendo transmitidos.

Fuera de estos cameos en la General Hospital, Kelker-Kelly decidió retirarse de la actuación y convertirse en piloto, trabajando de 2003 a 2015 en jets privados.

TMZ reportó este lunes 5 de octubre la muerte del intérprete en su hogar ubicado en St. Peters, Missouri. Kelker-Kelly tenía 62 años.

Según primeros reportes, el histrión y piloto se había quejado de dolor en el pecho en sus últimos días. Las autoridades respondieron a un llamado de un hombre inconsciente a las 20:16 (hora local) del pasado sábado 3 de octubre. El mismo día los médicos lo pronunciaron muerto. La causa aparente de su fallecimiento parece haber sido un paro cardiaco.