¿The Batman II volverá a retrasarse...? DC Studios anuncia el retiro temporal de Matt Reeves por asunto familiar

The Batman II La producción de The Batman Part II entra en pausa debido a que Reeves se retirará temporalmente del proyecto por motivos personales.

La producción de la ansiada secuela The Batman Part II ha vuelto a presentar otro tropiezo en su camino al estreno, ya que el proyecto ha sido suspendido temporalmente ante la salida de Matt Reeves, según lo anunció Deadline este lunes 5 de octubre de 2026.

De acuerdo con el anuncio emitido por DC Studios, el director se centrará en un asunto familiar antes de retomar la producción.

The Batman Part II suspende temporalmente su producción: ¿afectará la fecha de estreno en 2028?

Este lunes 5 de octubre de 2026 se dio a conocer que el rodaje de The Batman II, que ya había arrancado en Londres, se suspendió temporalmente “mientras Matt Reeves se centra en un asunto familiar”, declaró el comunicado de DC Studios, en el cual resaltó su apoyo al director y la expectativa de retomar pronto el ansiado proyecto.

Según lo señalaron fuentes cercanas a la producción citadas por Deadline, “es demasiado pronto para saber si la interrupción afectará a la fecha de estreno” programada para el 18 de febrero de 2028; previo a la fecha oficial, el filme ya había enfrentado dos retrasos oficiales previos.

Hasta el momento, Reeves no ha emitido comunicado alguno respecto a su salida temporal de la producción.

¿Cuántos retrasos ha tenido The Batman: Parte II?

El primer retraso oficial que la esperada secuela de The Batman (2022) sufrió fue provocado por las huelgas de guionistas y actores en Hollywood ocurridas en 2023, por lo que la película tuvo que ser reprogramada de octubre 2025 al 2 de octubre de 2026.

See you all in Gotham... soon. 🦇🦇 https://t.co/0xkp1usPVN — Matt Reeves (@mattreevesLA) May 14, 2026

Sin embargo, debido a cuestiones creativas, el guión para The Batman: Parte II sufrió otro retraso significativo de un año hasta octubre de 2027, ya que Reeves quiso contar con el tiempo suficiente para escribir una secuela digna del universo que actualmente lidera Robert Pattinson.

Finalmente, el último retraso se dio tras el lanzamiento del primer teaser de la secuela, cuando Reeves reveló que The Batman II reprogramaba su fecha de estreno al 18 de febrero de 2028, cuatro meses más tarde a la última fecha oficial que el estudio había contemplado para el estreno del filme.