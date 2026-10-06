Iron Maiden en CDMX: lluvia, fuego y 50 años de heavy metal sacuden el Estadio GNP

Iron Maiden

Hay conciertos a los que uno llega con una expectativa y otros a los que llega sabiendo que, de alguna manera, ya forman parte de la historia antes de que comiencen. El 2 de octubre de 2026 fue una de esas noches para Iron Maiden en Ciudad de México. Desde varias horas antes de que comenzara el espectáculo, los alrededores del Estadio GNP parecían una convención improvisada de camisetas negras, chamarras de mezclilla, parches, botas y camisetas con alguna de las múltiples encarnaciones de Eddie.

Había quienes llevan décadas siguiendo a la banda y quienes probablemente estaban viendo a Iron Maiden por primera vez. Padres con sus hijos, amigos que viajaron desde otros estados y jóvenes que descubrieron el heavy metal mucho después de que The Number of the Beast o Powerslave llegaran a las tiendas. Cerca de 65 mil personas terminaron compartiendo el mismo espacio para celebrar cinco décadas de una banda que convirtió el heavy metal en una experiencia teatral.

La ocasión tampoco era cualquier fecha del Run For Your Lives World Tour. La gira tenía una regla bastante clara: volver a los primeros nueve álbumes de estudio de Iron Maiden, desde el debut de 1980 hasta Fear of the Dark, publicado en 1992. En lugar de intentar resumir medio siglo de carrera en un setlist imposible, la banda decidió regresar al periodo en el que construyó buena parte de su identidad.

Y vaya que lo hizo.

El Estadio GNP se convirtió en una máquina del tiempo

Antes de que Bruce Dickinson apareciera, Anthrax fue el encargado de poner a prueba los amplificadores. El grupo estadounidense llevó su descarga de thrash metal a un público que ya estaba completamente preparado para una noche de ruido.

Pero alrededor de las 21:05 horas las luces cambiaron y el ambiente se transformó.

La introducción comenzó a preparar el terreno hasta que “Murders in the Rue Morgue” apareció como primer golpe. La reacción fue inmediata. No había necesidad de explicar qué significaba esa canción ni por qué estaba ahí. Era una declaración: esta noche no se iba a tratar únicamente de los éxitos más obvios.

Después llegaron “Wrathchild”, “Killers” y “Phantom of the Opera”, canciones que devolvieron al público a los primeros años de la agrupación y, de paso, recordaron la huella de Paul Di’Anno en la primera etapa de Maiden.

Pero entonces apareció “The Number of the Beast” y el estadio volvió a convertirse en una sola garganta.

La selección musical funcionó precisamente porque no intentó complacer únicamente al fan casual. Había clásicos indiscutibles, pero también canciones que demostraban hasta dónde llegó Iron Maiden durante aquella primera etapa.

Steve Harris permaneció como uno de los grandes centros de gravedad del espectáculo, recorriendo el escenario con su bajo mientras Bruce Dickinson se apropiaba de cada espacio disponible. Adrian Smith, Dave Murray y Janick Gers completaban esa maquinaria de guitarras que, después de tantos años, continúa siendo una de las señas de identidad del grupo.

Y entonces apareció Eddie.

No podía faltar.

La mascota de Iron Maiden volvió a convertirse en una especie de actor principal. Durante la noche cambió de forma, de personalidad y de contexto, demostrando nuevamente que Eddie no es simplemente una mascota: es parte del lenguaje narrativo de la banda.

Cada aparición servía para acompañar una canción, una época o una atmósfera. La producción visual de la gira estaba construida precisamente para eso: transformar el escenario dependiendo del momento del repertorio.

Pantallas, iluminación, fuego, efectos especiales y escenografías cambiantes hicieron que el concierto se sintiera como una sucesión de capítulos.

Y todavía faltaba la lluvia.

Cuando comenzó a llover, el concierto adquirió otra dimensión

La lluvia ya rondaba la noche desde antes del espectáculo. El clima amenazaba con convertirse en un personaje más de la jornada y, finalmente, terminó cumpliendo su promesa.

Cuando el agua comenzó a caer sobre el Estadio GNP, el público no se fue: se quedó a cantar bajo la lluvia.

Impermeables improvisados, chamarras empapadas y celulares protegidos como podían aparecieron entre las gradas y la pista. La escena parecía sacada de una película: miles de personas vestidas de negro, luces atravesando las gotas y una banda británica tocando heavy metal frente a un escenario que parecía arder.

El momento adquirió especial fuerza durante “Rime of the Ancient Mariner”. La canción, inspirada en el poema de Samuel Taylor Coleridge y perteneciente a Powerslave, ya posee una dimensión épica. Escucharla mientras la lluvia golpeaba el estadio convirtió la interpretación en uno de esos accidentes afortunados que ningún diseñador de espectáculos podría programar.

Ahí estuvo buena parte de la magia de la noche.

Porque Iron Maiden llevaba pirotecnia, escenografías y una producción gigantesca, pero la lluvia aportó algo que ninguna tecnología puede fabricar: incertidumbre.

La banda siguió adelante.

Llegaron “Infinite Dreams”, “Powerslave” y “2 Minutes to Midnight”. El público parecía no sentir el cansancio. O quizá ya había decidido que después de esperar cinco décadas de historia no iba a permitir que un poco de agua arruinara la experiencia.

Luego apareció “Run to the Hills”.

Y el estadio explotó.

Las luces se movían sobre el público mientras Dickinson continuaba recorriendo el escenario. Más adelante, “Seventh Son of a Seventh Son” llevó el concierto hacia uno de los momentos más ambiciosos de la noche, mientras que “The Trooper” convirtió nuevamente a Eddie en protagonista.

No faltaron “Hallowed Be Thy Name” e “Iron Maiden”, dos piezas que prácticamente funcionan como ceremonias dentro del repertorio del grupo.

Para entonces ya habían pasado cerca de dos horas, pero la noche todavía no terminaba.

El encore comenzó con “Aces High”, siguió con “Fear of the Dark” y concluyó con “Wasted Years”.

El último tema tenía algo de ironía y mucho de emoción. Porque si algo había demostrado esa noche Iron Maiden era precisamente que sus años no están desperdiciados: cinco décadas después, sus canciones siguen siendo capaces de llenar un estadio y convertirlo en una comunidad temporal.

50 años después, Iron Maiden sigue hablando el idioma del metal

Existe una tentación inevitable cuando una banda celebra 50 años: convertir el aniversario en un museo.

Iron Maiden decidió hacer otra cosa.

El Run For Your Lives World Tour no intenta contar toda la historia del grupo. Se concentra en los primeros nueve álbumes porque ahí está buena parte de la columna vertebral de su identidad.

La estrategia tiene sentido. El debut homónimo representa el nacimiento. Killers profundiza aquella primera personalidad. The Number of the Beast marca el salto definitivo. Piece of Mind y Powerslave consolidan su ambición. Somewhere in Time introduce nuevas texturas. Seventh Son of a Seventh Son lleva el concepto todavía más lejos. No Prayer for the Dying abre otra etapa y Fear of the Dark cierra el recorrido seleccionado.

Lo que ocurrió en el Estadio GNP fue, entonces, una biografía contada a través de canciones.

La banda no necesitó explicar su importancia histórica. Bastaba observar al público.

Los veteranos cantaban junto a jóvenes que probablemente conocieron a Maiden décadas después de que aquellas canciones fueran grabadas. Las playeras antiguas convivían con diseños nuevos. Había personas que probablemente escucharon Iron Maiden cuando salió en 1980 y otras que todavía no habían nacido.

Esa convivencia generacional es uno de los grandes triunfos de Iron Maiden.

La música no permaneció congelada en el momento en que fue creada. Continuó pasando de padres a hijos, de hermanos a amigos y de una generación a otra.

También es cierto que el espectáculo de Iron Maiden depende de una fórmula que la banda ha perfeccionado durante décadas. Eddie, las pantallas, las luces, el fuego, la teatralidad y el constante movimiento de Dickinson forman parte de una maquinaria que sus seguidores conocen perfectamente.

Pero quizá ahí está precisamente el punto.

El público no fue al Estadio GNP buscando una reinvención radical de Iron Maiden. Fue a encontrarse con Iron Maiden.

Y la banda respondió entregando exactamente aquello que la gente esperaba, pero con suficiente energía para demostrar que el repertorio sigue teniendo vida propia.

La lluvia terminó convirtiéndose en parte de la memoria de la noche. El fuego y la pirotecnia aportaron el espectáculo. Eddie puso el elemento fantástico. Bruce Dickinson puso la presencia escénica. Steve Harris sostuvo la columna vertebral musical.

Y el público hizo el resto.

Alrededor de las 23:10 horas, después de 17 canciones y aproximadamente dos horas de concierto, Iron Maiden abandonó el escenario.

Quedaron las luces, los vasos tirados, las camisetas mojadas y miles de personas intentando recuperar la voz.

En el camino de salida, todavía podían escucharse fragmentos de canciones entre la multitud. Algunos hablaban de Eddie. Otros discutían cuál había sido el mejor momento. Unos más simplemente caminaban en silencio, todavía procesando la noche.

Y quizá esa sea la mejor manera de explicar lo ocurrido.

Iron Maiden no celebró 50 años mirando hacia atrás con nostalgia; convirtió su pasado en presente.

El 2 de octubre de 2026, el Estadio GNP fue una máquina del tiempo, pero también una prueba de vigencia. La lluvia cayó, el fuego apareció, Eddie regresó y 65 mil personas cantaron como si el heavy metal acabara de inventarse.

Cinco décadas después, Iron Maiden sigue ahí.

Y, por lo visto en Ciudad de México, todavía tiene mucho ruido que hacer.