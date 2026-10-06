Se concreta la compra de Warner por Paramount: así queda Skydance, el nuevo imperio mediático

Skydance Tras meses de negociaciones, este martes 6 de octubre finalmente se hizo formal la compra de Warner por parte de Paramount.

La adquisición de Warner Bros Discovery por parte de Paramount Skydance quedó completada este martes 6 de octubre de 2026, dando origen a una nueva compañía global de entretenimiento que operará bajo el nombre de Skydance Corporation. El cierre pone fin a varios meses de negociaciones, ofertas y revisiones regulatorias y reúne bajo un mismo grupo a compañías y marcas como Paramount Pictures, Warner Bros., CBS, HBO, CNN, Paramount+, HBO Max, Nickelodeon, DC y Discovery.

Cronología de la compra de Warner por Paramount: así se dieron las negociaciones

La operación comenzó a tomar forma a finales de 2025, cuando Paramount Skydance lanzó una oferta para adquirir Warner Bros. Discovery. En diciembre de ese año, Paramount presentó una propuesta en efectivo de 30 dólares por acción, con un valor empresarial estimado de 108.4 mil millones de dólares. En ese momento, Warner Bros. Discovery ya tenía un acuerdo con Netflix, pero el consejo de administración de WBD recibió y evaluó la propuesta de Paramount.

En febrero de 2026, Paramount mejoró su propuesta a 31 dólares por acción en efectivo. El consejo de Warner Bros. Discovery determinó que esta oferta constituía una propuesta superior a la de Netflix y, finalmente, ambas compañías anunciaron el 27 de febrero un acuerdo definitivo para la adquisición.

En febrero de 2026, Paramount mejoró su propuesta a 31 dólares por acción en efectivo. El consejo de Warner Bros. Discovery determinó que esta oferta constituía una propuesta superior a la de Netflix y, finalmente, ambas compañías anunciaron el 27 de febrero un acuerdo definitivo para la adquisición.

El acuerdo estuvo sujeto a una amplia revisión de autoridades. Paramount informó en agosto que había obtenido las autorizaciones regulatorias necesarias en 68 países, incluida la aprobación de México. En Estados Unidos, el Departamento de Justicia había concluido previamente que la operación no era susceptible de generar daños a la competencia en áreas como streaming, televisión lineal y producción y distribución cinematográfica.

Finalmente, el 6 de octubre se concretó la operación. Como parte de la estructura jurídica, una subsidiaria de Paramount se fusionó con Warner Bros. Discovery, que pasó a convertirse en una subsidiaria propiedad de la compañía adquirente. Al mismo tiempo, Paramount Skydance Corporation cambió su denominación corporativa a Skydance Corporation.

¿Cuánto pagó Paramount por Warner Bros. Discovery?

El acuerdo estableció un valor de 31 dólares en efectivo por cada acción de Warner Bros. Discovery, además de un ajuste diario debido al retraso del cierre después del 30 de septiembre. Al concretarse la operación el 6 de octubre, los accionistas de WBD recibieron 31.01666668 dólares por acción.

De esta forma, el acuerdo valoró a Warner Bros. Discovery en aproximadamente 81 mil millones de dólares por su capital accionario y 110 mil millones de dólares considerando su valor empresarial, que incluye deuda y otros componentes financieros.

Paramount había previsto financiar la operación mediante una combinación de capital y deuda. El acuerdo original contemplaba 47 mil millones de dólares de nuevo capital respaldado por la familia Ellison y RedBird Capital Partners, además de 54 mil millones de dólares en compromisos de deuda.

Como parte de la preparación financiera para el cierre, Paramount Skydance anunció el 30 de septiembre emisiones de deuda por 41.4 mil millones de dólares y 885 millones de euros, además de facilidades de crédito por 8.5 mil millones de dólares y 850 millones de euros.

¿Cómo quedan Paramount, Warner Bros y las demás marcas?

Uno de los puntos más importantes es que Skydance será el nombre corporativo de la nueva compañía, pero eso no significa que desaparezcan Paramount o Warner Bros como marcas de entretenimiento.

El nuevo conglomerado conservará dos grandes estudios cinematográficos, Paramount Pictures y Warner Bros., además de sus respectivas operaciones de televisión y una extensa cartera de propiedad intelectual.

En televisión y streaming, la nueva compañía reunirá Paramount+, HBO Max y Pluto TV, mientras que en televisión abierta y por cable estarán activos negocios como CBS, CBS News, CBS Sports, CNN, HBO, Nickelodeon, MTV, Comedy Central, BET, TNT, TBS, Discovery Channel, HGTV, Food Network y TLC, entre muchas otras marcas.

La estructura anunciada también contempla mantener operaciones y equipos diferenciados para algunas de las marcas más importantes. Por ejemplo, CNN y CBS News conservarán estructuras editoriales propias, mientras que DC Studios continuará bajo la dirección de James Gunn y Peter Safran. En streaming, HBO Max y Paramount+ quedarán bajo una misma organización de negocio, aunque ambas plataformas conservarán sus respectivas identidades.

Por ello, Skydance debe entenderse principalmente como la nueva compañía matriz, no como una marca que vaya a sustituir de inmediato a Paramount, Warner Bros., HBO, CNN o las demás propiedades frente al público. La propia compañía señaló que busca conservar el valor de estas marcas mientras integra sus operaciones y contenidos.