‘Ya No Te Amo’ quiere romper las reglas: así es la nueva serie de Noche de Geeks que apuesta por una historia sin guión

Nueva serie de Noche de Geeks Xanic Zondo se une a otros talentos del medio para dar vida a ‘Ya No Te Amo’, una serie de fantasía y drama donde el rol decide el curso de la historia. (Noche de Geeks)

Dungeons & Dragons permaneció asociado a comunidades exclusivamente de nicho durante décadas, hallando su primer impulso global al resto de los sectores gracias a la popular serie de Netflix, Stranger Things, cuyo éxito sin precedentes ayudó a presentar el juego de rol ante una audiencia masiva, fenómeno que coincidió con el crecimiento del contenido de entretenimiento en plataformas como YouTube y Twitch.

En tal contexto, crecieron proyectos como Critical Role, una partida de Dungeons & Dragons entre actores de doblaje que demostró el potencial comercial de las comunidades creadas alrededor de contenidos en directo. La franquicia digital llegó hasta Amazon, plataforma que se encargó de distribuir globalmente la serie animada The Legend of Vox Machina, basada en una de sus famosas aventuras de rol.

Traspasando el papel de fenómeno cultural que Stranger Things ayudó a consolidar, proyectos como Vox Machina demostraron que el juego de rol tenía, y tiene, la capacidad de convertirse en un espectáculo narrativo capaz de atrapar tanto a las personas que pertenecen a la comunidad como aquellas que no, pero que con una mente curiosa y hambrienta de nuevas historias, pueden disfrutar de la misma manera que gozarían cualquier película de fantasía.

Es así como México se posiciona en el papel pionero de un proyecto aún más ambicioso en este nuevo recurso narrativo, pues Noche de Geeks —canal de cultura pop conducido por la influencer Xanic Zondo— ha apostado por una producción de nivel cinematográfico que no se limita a seguir la tradicional partida de rol, sino que expande la fantasía creada en conjunto para arrastrarte a su mundo sin descuidar la esencia del juego.

‘Ya No Te Amo’: ¿qué es, de qué trata y quiénes están detrás de la primer serie de rol 100% improvisada?

Xanic Zondo, conocida mayormente por su podcast Noche de Chicxs, produce el nuevo proyecto que pretende revolucionar el entretenimiento geek en México (o el mundo), mientras que Rulo González —igualmente en la producción ejecutiva— se encargó de dirigir la ambiciosa serie, teniendo por prioridad encontrar el equilibrio perfecto entre el alma del juego de rol y la capacidad del mismo para ofrecer una narración de nivel cinematográfico que capturara incluso la atención de quienes nunca han lanzado un dado.

Elenco de 'Ya No Te Amo' La nueva serie de Noche de Geeks dirigida por Rulo González.

En el elenco principal, Zondo vuelve a ser uno de los rostros más llamativos, acompañada de otros talentos del medio como Angelo Vicentelli, Juan Carlos Tudón, Ulises Martínez, Diego de la Garza, Jesús Mendez, Booz Cisneros, Pau Landeros, Josafat Reyes y Alan Blasco, quienes asumieron el enorme reto de desempeñar actuaciones 100% improvisadas, dada la naturaleza de decisiones a tiempo real que el juego de rolo maneja.

Para lograr la fluidez necesaria en escena, el elenco y equipo de producción convivió dos semanas completas, no obstante, dado que la grabación no podía contar con tomas de repetición como sería lo acostumbrado en una producción tradicional, las actrices y actores enfrentaron continuamente el obstáculo de mantener el personaje en todo momento.

“Lo más difícil fue no reírnos”, admitieron (entre risas).

De esta manera, Ya No Te Amo destaca entre otras sesiones de juego de rol grabadas para el público, incluyendo la exitosa franquicia internacional Critical Role, ya que apuesta por convertir la partida en una historia que lo tiene todo para sostenerse como una serie de fantasía, sin soltar uno de sus propósitos principales: mostrarle al mundo el universo que habita en la mente de cada persona y, en compañía de otros y al servicio del azar, superar los límites que la realidad impone.

Manteniendo los puntos clásicos de una partida de rol, como la guía de un Máster (Director de Juego), el uso de dados, las decisiones a tiempo real y una actuación totalmente improvisada, Ya No Te Amo incursiona como un nuevo recurso narrativo en la industria del entretenimiento.

Debido a la naturaleza del juego de rol, en el que la historia evoluciona a partir de variables que escapan del control de cualquier persona involucrada, sería complicado explicar cuál es la trama central de esta nueva serie de Noche de Geeks, sin embargo, podemos adelantar que Ya No Te Amo escapa a la tradicional aventura de héroes popularizada por Dungeons & Dragons, presentándote una gama de personajes que bien podrían enganchar tu corazón... o destruirlo al segundo siguiente, cometiendo la peor decisión.

¿El “décimo arte” de la modernidad? La nueva serie de Noche de Geeks pretende revolucionar la forma de contar historias

Tras sumergirse en el universo del juego de rol y encantarse del mismo, Xanic Zondo llegó con Rulo González para proponer la ambiciosa idea de fusionar dos modelos de rol en una grabación para el público. Sin embargo, el proyecto inicial no estaba lejos de otras producciones de la comunidad ya realizadas por gigantes como Critical Role o Dimension 20, por lo que González dijo: “si vamos a hacer esto, lo vamos a hacer diferente”.

Para el director, resaltar a Ya No Te Amo de otras grabaciones de partidas de rol era esencial para demostrar al público general la capacidad que el juego tiene para sostenerse como un producto cinematográfico de calidad, apto para provocar el mismo nivel de angustia, empatía y emoción a través de una historia totalmente improvisada.

'Ya No Te Amo' de Noche de Geeks Actuación 100% improvisada.

“Me aburro mucho, así que me gusta explorar los límites que puedo superar”, compartió durante el estreno preliminar de la serie en cines, explicando que asistió a diversas partidas de rol para familiarizarse con la dinámica. Posteriormente, la convivencia con el elenco le ayudó a dirigir las cámaras hacia los puntos vulnerables de los personajes y, junto a ellos, volverse un elemento más dentro de la historia.

Booz Cisneros, uno de los actores en el proyecto, aseguró: “Es la nueva era de rol”, una conclusión que fue apoyada por Angelo Vicentelli —máster y jugador en la serie—, quien compartió con el público su experiencia en teatro y las posibilidades inmensas que halló en el juego de rol para contar historias. “Podría ser el décimo arte. Es el futuro”, declaró, destacando el terreno de este fenómeno como un campo que puede explotarse al nivel del cine o el escenario, una hazaña en la que Ya No Te Amo da el primer paso.

“Queremos que las personas vuelvan a crear”, dijo Xanic, quien confía en el proyecto de la misma manera que lo hace el resto del elenco y equipo de producción, quienes invirtieron creatividad, tiempo y alma en un proyecto esencialmente diseñado para exponer la enorme capacidad de la imaginación y el juego conjunto.

Ya No Te Amo contará con ocho episodios que se estrenarán cada miércoles en el canal oficial de Noche de Geeks, con un estreno programado para este 7 de octubre de 2026.