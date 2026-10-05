¿Va a ser la película menos rentable del año? Así le fue a ‘Digger’ en taquilla tras su fin de semana de estreno

Digger fracasa en taquilla La nueva película de Alejandro G. Iñárritu tuvo un presupuesto estimado de casi 180 millones de dólares.

‘Digger’, la nueva película de Alejandro G. Iñárritu ha tenido un complicado inicio desde las primeras críticas que destrozaron el ambicioso proyecto, sin embargo, el segundo golpe llegó tras su primer fin de semana de estreno, ya que la recaudación en taquilla no logró alcanzar las expectativas contempladas al recuperar únicamente 8 millones de dólares en cines de Norteamérica.

El filme, protagonizado por Tom Cruise, se ha convertido en la apertura más baja de la carrera del actor en más de 20 años, y actualmente se considera un fracaso estrepitoso debido a su alto presupuesto de producción, que rebasaba los 160 millones de dólares.

Digger se hunde en la taquilla: recauda 8 millones de dólares en su primer fin de semana

El nuevo proyecto del ganador al Oscar, Alejandro González Iñárritu, con el aclamado Tom Cruise a la cabeza, se convirtió en una de las películas más esperadas desde su anuncio oficial en diciembre 2025. No obstante, las expectativas puestas en el filme tropezaron casi inmediatamente tras la proyección preliminar a medios especializados, cuya crítica destrozó a la sátira del director mexicano.

A la opinión negativa inicial, que incluso Guillermo del Toro trató de mediar al defender la película en redes sociales, se sumó la recaudación del primer fin de semana de Digger en cines, cuyo monto de 8 millones de dólares en 3321 salas de cine de Norteamérica ha consolidado al filme como un fracaso total.

La película tuvo un costo de producción de entre 160 y 180 millones de dólares, lo que agrava la posición de Digger en la industria, ya que estaría consolidándose como uno de los mayores fracasos del año y, posiblemente, de todos los tiempos.

Especialistas en el medio señalaron que el filme de comedia negra “habría necesitado un debut cercano a los 40 millones de dólares para justificar su precio”, sin embargo, el proyecto de Iñárritu terminó por detrás de otras películas que también estrenaron en cartelera, como Verity —protagonizada por Anne Hathaway y Dakota Johnson—, con una recaudación de 32 millones de dólares.

“La comedia se mueve en la cuerda floja, y cuando falla, falla estrepitosamente”, compartió David A. Gross, analista de Franchise Re.

A pesar de que la publicidad del proyecto intentó aprovechar la mala prensa inicial, incluso sugiriendo que “sólo al público estadounidense le disgustó Digger”, la película también fue rechazada a nivel internacional con una recaudación de 12 millones de dólares en 73 mercados externos a Estados Unidos.

¿De qué trata Digger, la nueva película de Iñárritu con Tom Cruise?

La apuesta arriesgada del director mexicano narra la misión frenética en la que Digger Rockwell, el hombre más poderoso del mundo y magnate petrolero, se sumerge tras desatar una catástrofe ecológica global por negligencia. Su objetivo al resolver un problema que él mismo ha creado, es demostrar su papel como “salvador de la humanidad”.

Este proyecto navega la comedia negra al retratar una sátira feroz contra el poder de las élites, reuniendo a un elenco aclamado a nivel internacional, desde el protagonista Tom Cruise, hasta actores y actrices como Sandra Hüller, Riz Ahmed y Jesse Plemons.

La película se estrenó el jueves 1º de octubre en todos los cines de México, por lo que se mantiene en cartelera esta semana.