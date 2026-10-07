Gods Don’t Give Gifts Gods Don’t Give Gifts será la primera película hecha con IA que llegará a los cines: ¿Cuándo se estrena y de qué trata? (X: @Gossip_Goblin)

Como una extensión de su trabajo creativo, Zack London, quien está detrás, conocido en YouTube como Gossip Goblin, y su socio, el estudio cinematográfico Fable, darán un paso desde el internet al llevar la codiciada producción a la pantalla grande.

Las compañías revelaron el primer tráiler de Gods Don’t Give Gifts, un proyecto producido completamente con ayuda de la inteligencia artificial que busca convertirse en una de las primeras producciones de su tipo en obtener una distribución comercial masiva en salas de cine.

¿Cuándo se estrenará la película en cines?

El largometraje desarrollado por Zack London tiene programado por el momento su estreno oficial en Estados Unidos para el próximo 4 de diciembre.

La distribución contempla su proyección en al menos mil salas de cine en territorio estadounidense.

Gods Don't Give Gifts Coming to theaters December 4th. On Niiro Cradle, where bodies are disposable and consciousness has been commoditized, four interconnected stories collide with the horrifying consequences of humanity’s attempt to transcend the flesh. https://t.co/oTxgef0LM6 — Gossip Goblin (@Gossip_Goblin) October 6, 2026

Asimismo, las autoridades cinematográficas le han asignado una clasificación R, restringiendo el acceso exclusivamente a espectadores mayores de 17 años debido a la naturaleza visual y temática de la historia.

¿De qué trata “Gods Don’t Give Gifts”?

El proyecto está estructurado como una película antológica que reúne cuatro cortometrajes interconectados creados por London.

La trama se sitúa en NiiroCradle, una ciudad distópica donde los cuerpos biológicos son desechables y la conciencia humana se ha transformado en una mercancía. Las cuatro historias abordan las consecuencias de intentar trascender la mortalidad mediante el trasplante de la mente a un cuerpo cibernético.

Una historia fiel al estilo clásico de una buena historia de ciencia ficción, el filme explora los conflictos éticos y existenciales que surgen cuando la humanidad utiliza la tecnología para alterar los límites de la vida y la muerte.