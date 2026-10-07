Hope: El primer impacto: ¿de qué trata y cuándo se estrena en México la nueva cinta de Na Hong-jin?

Innegablemente, lo oriental está de moda y, desde luego, el cine de ciencia ficción surcoreano no se queda atrás. En esta ocasión, está a punto de llegar a la pantalla grande una historia donde una comunidad aislada tendrá que enfrentarse a algo que no puede explicar. Se trata de Hope: El primer impacto, la nueva película de Na Hong-jin, director de cintas como The Wailing y The Chaser.

La producción mezcla acción, thriller y ciencia ficción para contar todo lo que ocurre cuando una enorme y misteriosa criatura aparece cerca de un pequeño pueblo portuario llamado Hope Harbor. Lo que comienza como una investigación aparentemente controlable pronto se convierte en una lucha por sobrevivir.

La película tuvo su estreno mundial en el Festival de Cannes 2026, donde formó parte de la competencia oficial. Con una duración cercana a las dos horas y 40 minutos, la cinta apuesta por una historia de supervivencia que poco a poco escala hasta convertirse en un conflicto de otra galaxia.

¿De qué trata Hope: El primer impacto?

La tranquilidad de Hope Harbor cambia cuando empiezan a aparecer señales de una presencia supuestamente animal en los alrededores. El jefe de policía Bum-seok, interpretado por Hwang Jung-min, y la agente Sung-ae, a cargo de Hoyeon, tienen que investigar lo que sucede mientras el miedo comienza a extenderse entre los habitantes, quienes empiezan a tomar las armas para capturar a la presunta bestia.

Al mismo tiempo, un grupo de cazadores se interna en el bosque para localizar a la criatura. El problema es que la búsqueda toma un giro inesperado, pues quienes pensaban estar persiguiendo al animal terminan convirtiéndose en sus presas.

A partir de ahí, Hope: El primer impacto juega con la idea de que no todo es lo que parece. La amenaza se mezcla con los conflictos entre los propios habitantes y convierte una crisis local en una situación con decenas de muertos y cada vez más difícil de controlar.

¿Quiénes actúan en Hope: El primer impacto?

Uno de los grandes atractivos de la película es su reparto internacional. El elenco reúne a figuras reconocidas del cine coreano con estrellas de Hollywood.

Entre los protagonistas están Hwang Jung-min, Zo In-sung y Hoyeon, esta última conocida mundialmente por El juego del calamar. También participan Michael Fassbender, Alicia Vikander, Taylor Russell y Cameron Britton.

La combinación resulta especialmente llamativa porque el proyecto conserva el sello del cine surcoreano mientras incorpora intérpretes y elementos propios del gran espectáculo de ciencia ficción.

¿Cuándo se estrena Hope: El primer impacto en México?

La película llegará a los cines de México el jueves 8 de octubre de 2026, distribuida por MUBI.