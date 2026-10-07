Muere hija de Paquita la del Barrio; tenía 47 años (@paquitaoficialb)

El día de hoy, 7 de octubre, el Ayuntamiento Municipal de Alto Lucero en Veracruz comunicó el fallecimiento de Martha Elena Martínez Viveros a sus 47 años. Además, expresó sus condolencias a sus familiares y amigos.

Muere la hija de Paquita la del Barrio a los 47 años

Martha Elena Martínez Viveros falleció a sus 47 años el miércoles 7 de octubre de 2026 y era hija adoptiva de la cantante Paquita la del Barrio. La noticia fue dada a conocer por el Ayuntamiento de Alto Lucero en Veracruz mediante sus redes sociales. En el comunicado expresaron sus condolencias a sus familiares.

A su vez, la cuenta de Instagram del equipo de Paquita la del Barrio publicó un aviso de velación en que se informa a familiares y amigos que la velación se llevará a cabo en la Funeraria Parque Memorial Bosques del Recuerdo en Veracruz.

El fallecimiento de Martha Elena Martínez ocurrió a poco más de un año de la muerte de la cantante, el pasado 17 de febrero de 2025, y tres meses después de la localización de Kelly Ariadna, quien era nieta de Paquita la del Barrio.

¿De qué murió y qué se sabe de los detalles del deceso?

De acuerdo a una entrevista dada por el exmánager de la cantante, Paquito Torres, Martha Elena Martínez falleció debido a un inesperado paro cardiorrespiratorio.

La hija de Paquita la del Barrio siempre mantuvo un perfil discreto, lejos de los reflectores, aunque solía acompañar a su madre a sus viajes y presentaciones para cuidar de ella.

Martha Elena era hija del hermano de la cantante; sin embargo, en 1979, cuando tenía 5 meses de nacida, Paquita se la llevó a la Ciudad de México dadas las condiciones en las que se encontraba. Posteriormente, la cantante la adoptó legalmente y le dio sus apellidos y los de su en ese entonces esposo, Alfonso Martínez.