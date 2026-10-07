¿Por qué se van a divorciar Mia Goth y Shia LaBeouf? Esto se sabe de la inminente separación

La actriz Mia Goth presentó la solicitud de divorcio del también actor Shia LaBeouf durante la noche del 6 de octubre, alegando diferencias irreconciliables. Esta solicitud ocurre un año después de que la pareja se separara en 2025 y tras 10 años de estar casados.

¿Por qué se van a divorciar Mia Goth y Shia LaBeouf?

De acuerdo a distintos medios estadounidenses, Mia Goth solicitó el divorcio alegando diferencias irreconciliables con LaBeouf; sin embargo, para quienes siguen la historia de la pareja no es una sorpresa, ya que, aunque decidieron mantener en secreto su separación el año pasado, los rumores de su ruptura pronto se hicieron presentes.

La actriz estableció como fecha de separación el 28 de julio de 2025, pero no se saben los motivos por los que hasta este momento haya solicitado el divorcio.

Hasta el momento, ninguno de los involucrados ha dado declaraciones oficiales; sin embargo, Shia LaBeouf durante una entrevista en marzo de este año declaró que había fracasado en su matrimonio, en el que, según sus palabras, eran profundamente infelices.

Además, declaró que sus problemas eran imposibles de arreglar y describió a Mia Goth como una de las mejores chicas que haya existido.

¿Qué va a pasar con la hija de Mia Goth y Shia LaBeouf tras su divorcio?

Mia Goth, además del divorcio, ha solicitado la custodia legal y principal de su hija Isabel, mientras que Shia LaBeouf tendría tiempo de crianza. También pidió que el tribunal elimine la posibilidad de manutención conyugal o pensión alimenticia para ambas partes.

La pareja se conoció en el 2012 durante las filmaciones de la película “Nymphomaniac: Vol. II”: Desde ese momento mantuvieron una relación intermitente. En el 2016 se casaron en Las Vegas y rompieron dos años después, para después reconciliarse en el 2020. Tuvieron a su hija Isabel en el 2022 y en el 2025 volvieron a separarse.