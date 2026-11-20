Muere Roberto Ruy ¿Qué le pasó al actor de telenovelas? (ANDA)

El día de hoy se reportó que el actor Roberto Ruy, quien participó en telenovelas como ‘Rubí’ y ‘Clase 406′, falleció este viernes 20 de noviembre de 2026, de acuerdo a lo publicado por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) y la Asociación Nacional de Actores (ANDA). Mediante redes sociales, las dos asociaciones lamentaron el fallecimiento del actor.

¿Qué le pasó a Roberto Ruy?

Roberto Ruy, actor mexicano de telenovelas, falleció este viernes 20 de noviembre de acuerdo a lo publicado por la ANDI y la ANDA, quienes lamentaron el fallecimiento del actor y enviaron sus condolencias a sus familiares y seres queridos.

Hasta este momento, los familiares del actor ni las asociaciones han informado sobre las causas del fallecimiento del actor. Por su parte, la ANDI publicó un mensaje en el que lamentaba el fallecimiento de su socio intérprete, Roberto Ruy, quien participó en producciones como ‘Rubí’, ‘Clase 406′ y ‘¡Vivan los niños’.

La ANDI envía a sus familiares y amigos las más sentidas condolencias. ¡Descanse en paz!"

Mientras que la ANDA también escribió un post en redes sociales para despedirse del actor. En la publicación se puede leer que la asociación lamenta el deceso de su socio honorario Roberto Ruy, “actor de larga y reconocida trayectoria, cuyo trabajo y entrega dejan huella en nuestro gremio”.

¿Quién era Roberto Ruy?

Roberto Ruiz Meléndez, conocido como Roberto Ruy, fue un actor mexicano de telenovelas. Ruy desarrolló su carrera en México tanto en televisión como en el cine. Algunas de las producciones en las que participó son: Esmeralda (1997), ‘Carita de Ángel’ (2000), ‘Clase 406′ (2002) y ‘Vivan los niños’ (2002).

Uno de sus personajes más emblemáticos fue el de Don Napoleón en la telenovela ‘Rubí’, la cual fue protagonizada por Bárbara Mori y Sebastián Rulli en el 2004. También tuvo participaciones en programas como ‘Mujer, casos de la viuda real’, conducida por Silvia Pinal, y en ‘Como dice el dicho’.