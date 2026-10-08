Netflix prepara spinoff de Violet Bridgerton al estilo de Reina Charlotte Estos son los primeros detalles de la próxima serie (X: @netflix)

El universo de Bridgerton continúa ampliando su narrativa en la pantalla chica. Netflix ha dado oficialmente luz verde al desarrollo de una miniserie spin-off centrada en Lady Violet.

La producción profundizará los años de juventud de la matriarca, abordando los inicios de su historia de amor con Edmund Bridgerton y los acontecimientos que marcaron a la familia antes de los eventos de la serie principal.

¿Qué detalles se conocen sobre la producción de la nueva precuela?

Al igual que ocurrió con el exitoso lanzamiento de Queen Charlotte: A Bridgerton Story, esta nueva entrega está concebida como una miniserie producida por Shondaland. La creadora Shonda Rhimes será la encargada del proyecto como guionista, productora y directora, colaborando de la mano con Nicholas Nardini, quien anteriormente formó parte del equipo creativo en la miniserie de la reina Charlotte.

A diferencia de Queen Charlotte, que surgió como una idea televisiva original desprendida de la saga literaria de Bridgerton de Julia Quinn, la historia de Violet sí cuenta con un antecedente directo en los libros.

La trama tomará como fuente de inspiración la novela corta Violet in Bloom, incluida en el volumen especial Los Bridgerton: Felices para siempre.

Dicho relato explora la infancia de Violet, su noviazgo y matrimonio con Edmund, así como el impacto emocional que enfrentó tras la muerte de su esposo mientras esperaba a su hija menor, Hyacinth.

¿Cuándo se estrenará la serie de Lady Violet?

El anuncio del proyecto se dio a conocer de forma paralela a los trabajos de la quinta temporada de Bridgerton, la cual se encuentra en producción en Londres.

Por el momento, Netflix y Shondaland no han revelado una fecha oficial de estreno ni detalles sobre el elenco que interpretará a las versiones jóvenes de los personajes, limitándose a confirmar la luz verde para el proyecto.