¿Por qué Omar Chaparro fue el invitado sorpresa de Robbie Williams? Esta es su historia previa y cómo se conocieron en 2005

Robbie Williams en México Robbie Williams sorprendió al interpretar ‘Better Man’ junto a Omar Chaparro en su concierto en Palacio de los Deportes.

La noche del miércoles 7 de octubre de 2026 se convirtió en una celebración rebosante de energía gracias a la presentación de Robbie Williams en el Palacio de los Deportes, sin embargo, la mayor sorpresa del concierto fue la ansiada interpretación del tema “Better Man”, el cual cantó acompañado de su invitado Omar Chaparro.

Frente a cerca de 18 mil personas, el británico recordó que hacía dos décadas el conductor mexicano había tocado la guitarra con él y, entre aplausos y gritos, volvió a compartir el micrófono con quien alguna vez lo entrevistó en televisión.

Robbie Williams invita a Omar Chaparro al escenario para interpretar “Better Man”

Casi al cierre del espectáculo, Robbie Williams se dirigió a las y los asistentes para anunciar que tendría un invitado especial, introduciéndolo al público como un “hombre que hace 20 años tocó la guitarra conmigo” y, tras estas dos décadas desde aquel icónico momento, subiría con él al escenario para cantar juntos.

“Es Omar Chaparro”, presentó el cantante y el conductor mexicano subió al escenario para compartir la canción que hasta el día de hoy tiene un significado particular en la historia de ambos. Acompañándolo con la guitarra, Chaparro participó en la interpretación de Better Man, mientras el público reaccionaba con aplausos y gritos de entusiasmo.

Al terminar el tema, los dos se abrazaron y Williams llamó a Chaparro su “hermano mexicano”, una frase que resumió la cercanía construida desde aquel primer encuentro.

El dueto rápidamente se convirtió en uno de los elementos más comentados del concierto y provocó una ola de reacciones en redes sociales. Mientras algunas de las personas asistentes celebraron el inesperado reencuentro como un momento que “no sabían que necesitaban”, otro sector de la audiencia cuestionó la elección del conductor mexicano como invitado sorpresa.

Sin embargo, más allá de las opiniones divididas, la escena consiguió algo indiscutible: devolver a los espectadores y espectadoras del país a una historia que comenzó en la televisión mexicana hace 20 años.

De “No Manches” al Palacio de los Deportes: esta es la historia de Robbie Williams y Omar Chaparro

La conexión de Robbie Williams y Omar Chaparro comenzó en 2005, cuando el cantante británico visitó México para promocionar su álbum Intensive Care y apareció como invitado en No Manches, el programa que entonces conducía Chaparro. Aquella emisión se convirtió en uno de los encuentros televisivos más recordados alrededor de la visita del artista al país.

El conductor mexicano dejó claro que era admirador de Williams y, en un momento de la transmisión, procedió a sacar una guitarra para armonizar Better Man, canción que Robbie Williams comenzó a interpretar a capela frente a las cámaras.

A partir de aquel encuentro, surgió una promesa: Williams le dijo a Chaparro que lo invitaría a cantar en uno de sus próximos conciertos en Ciudad de México, voto que se hizo realidad un año después —octubre 2006—, cuando el conductor de No Manches apareció en el escenario del Foro Sol portando una camiseta con la frase “Robbie, soy tu hijo, reconóceme”; ese año, también interpretaron Better Man.

Chaparro ha recordado aquel momento como un sueño cumplido y, dos décadas después, la historia volvió a repetirse en el concierto de Palacio de los Deportes 2026 frente a miles de espectadores que celebraron el nostálgico reencuentro.

No obstante, la diferencia entre la época pasada y la actual, es que el encuentro de la noche del miércoles no necesitó una sorpresa, sino que Robbie Williams llamó directamente a Chaparro frente al público y evocó los momentos que compartieron juntos veinte años atrás.