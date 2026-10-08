¿Sydney Sweeney es familiar de Marilyn Monroe? Estudio genealógico señala que hay un parentesco entre ambas

Después de distintas comparaciones entre la actriz de “Euphoria”, Sydney Sweeney, y el icono Marilyn Monroe, un estudio genealógico ha dicho que ambas están más relacionadas de lo que la gente esperaba, ya que en realidad serían familiares. Aquí te contamos todo lo que se sabe de su parentesco.

¿Sydney Sweeney es familiar de Marilyn Monroe?

De acuerdo al estudio genealógico de MyHeritage, se ha descubierto que Sydney Sweeney es familiar de Marilyn Monroe, ya que son primas novenas, una vez eliminadas. Su parentesco se remonta al siglo XVII.

El estudio reveló que las actrices, al compartir un ancestro en común, son primas novenas. Según MyHeritage, el padre de Sydney, Steven Sweeney, y el padre de Marilyn, Charles Stanley Gifford, son descendientes del mismo ancestro, Ezra Perry.

A su vez, se dio a conocer que Ezra Perry fue uno de los primeros colonos ingleses en asentarse en Sandwich, Massachusetts, y falleció en 1689.

¿Qué dice el estudio sobre el parentesco de Sydney Sweeney y Marilyn Monroe?

El director de la investigación de MyHeritage, Roi Mandel, declaró que decidió realizar los estudios debido a los paralelismos que se han establecido entre ambas actrices, por lo que se inspiraron a buscar un vínculo real en los archivos de su empresa.

También compartió que lograr encontrar un parentesco entre Sydney y Marilyn ha sido un increíble recordatorio de que la humanidad es un vasto árbol genealógico en el que todos estamos interconectados.

Sydney Sweeney y Marilyn Monroe no han sido las únicas actrices que se ha descubierto que son familiares; anteriormente se había dicho que los protagonistas de “Friends”, Matthew Perry y Courteney Cox, serían primos lejanos.

Con el nuevo descubrimiento, algunos fans esperan que la actriz interprete al icono de Hollywood en una nueva entrega. Aunque, por el momento, Sydney no se ha pronunciado públicamente sobre el nuevo descubrimiento.