Iván Guerra cuenta cómo su último reto de Habilidad Física: 100 casi termina en tragedia; “me estaba ahogando y no podía salir”

Habilidad Física: 100 Netflix Iván Guerra revela que estuvo a punto de ahogarse en su último reto del reality Habilidad Física: 100 México. (Netflix)

La adaptación mexicana del exitoso formato surcoreano Physical: 100 en Netflix, Habilidad Física: 100, se convirtió en un fenómeno del streaming desde su estreno. Sin embargo, uno de los duros retos enfrentados por sus participantes casi termina en tragedia para Iván Guerra, conocido popularmente por el público como ‘Maestro Bloquero’.

Según lo que narró el excompetidor en entrevista con Run Lift Repeat Mx, estuvo a punto de ahogarse en su último reto del programa, sin embargo, logró ser salvado por otros atletas presentes.

¿Qué le pasó a Iván Guerra de Habilidad Física: 100? El participante compartió impactante detrás de cámaras

Guerra, quien se dio a conocer por su trabajo como maestro bloquero y creador de contenido fitness bajo el usuario Deathcore en redes sociales, tuvo que enfrentarse a su compañera Mariana Khalil y su compañero Emmanuel Benítez a la prueba denominada “Puerta al Inframundo”, justo cuando el programa llegó a un punto decisivo de sólo 12 participantes en la contienda.

En esta fase, el reto consistía en superar cuatro pruebas individuales que definirían a los cuatro semifinalistas. Cada desafío enfrentaba a tres concursantes, pero solamente uno podía avanzar, mientras que los dos restantes quedaban eliminados.

“Puerta al Inframundo”, el último reto que Guerra enfrentó en la competencia, consistía en sostenerse de una barra suspendida a cuatro metros sobre una fosa de agua, no obstante, la barra se inclinaba progresivamente y los participantes tenían que esforzarse más para permanecer colgados.

“En Netflix no se ve, pero justo me estaba ahogando”, contó el excompetidor a Run Lift Repeat Mx, explicando que cayó al agua mientras trataba de acomodar su postura en la barra del desafío.

Guerra explicó que él no sabe nadar, por lo que su caída al agua requirió del apoyo de producción tras el corte del reto. Sin embargo, el salvavidas que lo auxilió se hundió con el participante, lo que culminó en que los atletas presentes fueran responsables de salvar la vida de Iván; estos momentos de tensión no son parte de la edición final liberada por Netflix.

La salida del Maestro Bloquero significó el final de su recorrido en el reality, después de avanzar entre decenas de competidores de distintas disciplinas y profesiones. No obstante, Guerra se hizo de un gran número de seguidores y seguidoras gracias a su esfuerzo y humildad mostrados a lo largo de la contienda.

¿Quién es Iván Guerra? El también llamado ‘Albañil Legendario’ de Habilidad Física: 100

Iván Guerra, famoso por mostrar en TikTok e Instagram cómo su trabajo diario con bloques y materiales de construcción funciona como un entrenamiento físico extremo, fue uno de los 12 finalistas del popular programa Habilidad Física: 100, adaptación mexicana del reality surcoreano Physical 100.

En el programa, actualmente disponible en la plataforma de streaming Netflix, Guerra destacó por su fuerza bruta, resistencia y capacidad de agarre en pruebas físicas frente a atletas olímpicos, luchados y militares, logrando incluso eliminar a fuertes competidores como Adrián Chavira.

Conocido como Maestro Bloquero o Albañil Legendario por su trabajo de construcción en Tultitlán, Estado de México, el excompetidor también ha generado gran fama en redes sociales por su contenido fitness bajo el usuario Deathcore.