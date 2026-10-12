Alejandro Sanz en CDMX: 60 mil fans llenan el Estadio GNP con su gira ¿Y ahora qué?

Alejandro Sanz en concierto desde el Estadio GNP en CDMX Foto: Samuel Becerra Islas

La Ciudad de México volvió a ser escenario de una cita multitudinaria con el pop en español. El sábado 10 de octubre, Alejandro Sanz convocó a cerca de 60 mil asistentes en el Estadio GNP Seguros, como parte de su gira ¿Y ahora qué?, en una noche donde las canciones de amor y desamor encontraron una audiencia dispuesta a cantarlas de principio a fin.

El recinto capitalino recibió una producción a la altura de su capacidad, con pantallas, iluminación y efectos visuales que acompañaron un repertorio construido alrededor de las distintas etapas del cantante. Sin embargo, el principal atractivo no estuvo solamente en el despliegue técnico, sino en la relación entre el intérprete y un público que ha hecho de sus composiciones parte de su propia memoria sentimental.

Alejandro Sanz en concierto desde el Estadio GNP en CDMX Foto: Samuel Becerra Islas

Sanz apareció alrededor de las 21:35 horas, guitarra en mano y acompañado por sus músicos. La velada alternó temas de su etapa más reciente con canciones que han sobrevivido al paso de las décadas y que, en un espacio de estas dimensiones, adquieren una nueva escala: lo que alguna vez pudo escucharse en la intimidad de unos audífonos se convirtió en un coro de miles de voces.

La presentación también dejó espacio para la colaboración con la cantante española Vanesa Martín y para los mensajes de afecto que el artista dirigió a México. El concierto confirmó la convocatoria del músico en el país, pero también puso sobre la mesa una pregunta interesante: cómo mantener vigente un repertorio tan ligado a la nostalgia sin convertir cada presentación en una repetición del pasado.

Alejandro Sanz en concierto desde el Estadio GNP en CDMX Foto: Samuel Becerra Islas

De “Desde cuándo” a los clásicos que marcaron generaciones

El concierto abrió con “Desde cuándo”, una elección que permitió establecer el tono romántico de la noche. La guitarra y la voz de Sanz ocuparon el centro de la escena mientras el público comenzaba a sumarse a la interpretación. El arranque dejó claro que, pese a la magnitud del estadio, el espectáculo encontraría su fuerza en canciones cuya esencia se apoya en las emociones personales.

Más adelante, “Por bandera” dio paso a uno de los gestos simbólicos de la velada: el cantante ondeó la bandera mexicana y expresó su entusiasmo por volver a encontrarse con sus seguidores. El momento reforzó la relación que ha construido con el público local a lo largo de su carrera, una conexión que se hizo visible en los aplausos y en la respuesta a sus intervenciones entre canciones.

El repertorio avanzó con “Bésame”, “A la primera persona” y “Mi soledad y yo”. Las tres piezas recorrieron distintos matices de las relaciones sentimentales: el deseo, la ruptura y la dificultad de aceptar una ausencia. En lugar de funcionar como simples estaciones dentro de una lista de éxitos, los temas ayudaron a construir una narrativa en la que cada espectador podía encontrar una experiencia propia.

Alejandro Sanz en concierto desde el Estadio GNP en CDMX Foto: Samuel Becerra Islas

Uno de los momentos más destacados llegó con la aparición de Vanesa Martín, quien compartió escenario con Sanz para interpretar “Mi soledad y yo”. La colaboración añadió otra textura a una canción ampliamente reconocida y convirtió el encuentro entre ambos artistas en uno de los pasajes más celebrados de la noche.

Después, “El vino de tu boca” mantuvo el tono íntimo antes de que el espectáculo abriera espacio para composiciones de una etapa más reciente. “Try to Save Your Song”, “Quisiera ser” y “Hoy no me siento bien” contribuyeron a equilibrar la selección entre la memoria y el presente.

Ese equilibrio resulta importante en una trayectoria que supera las tres décadas. Para un artista con un catálogo tan reconocible, el riesgo de apoyarse exclusivamente en los clásicos es terminar ofreciendo una retrospectiva sin movimiento. La inclusión de canciones recientes permitió que la gira ¿Y ahora qué? no quedara reducida a una celebración de los años anteriores, sino que mostrara también la continuidad de su trabajo musical.

Alejandro Sanz en concierto desde el Estadio GNP en CDMX Foto: Samuel Becerra Islas

Sanz ha desarrollado una identidad que combina pop, balada y elementos vinculados con la tradición flamenca. Esa mezcla no siempre necesita grandes transformaciones escénicas para funcionar: en buena parte de su repertorio, el peso de la melodía y la interpretación sigue siendo suficiente para conectar con una audiencia amplia.

La nostalgia como lenguaje colectivo en el Estadio GNP

La respuesta más intensa del público se hizo evidente durante el segmento que reunió “Regálame la silla donde te esperé”, “Amiga mía” y “Deja que te bese”. El medley condensó diferentes facetas de la obra de Sanz y convirtió el estadio en un coro colectivo, con miles de asistentes reconociendo versos y melodías que forman parte de la historia del pop en español.

En un concierto multitudinario, la nostalgia deja de ser una experiencia individual. Las canciones pueden estar relacionadas con una ruptura, una amistad o una etapa específica de la vida, pero al escucharlas junto a otras personas adquieren un significado compartido. No hace falta conocer a quien está cantando al lado para participar del mismo recuerdo.

Alejandro Sanz en concierto desde el Estadio GNP en CDMX Foto: Samuel Becerra Islas

El espectáculo funcionó como un archivo sentimental colectivo, en el que cada composición activó distintas asociaciones personales. La música no permaneció fija en la época en que fue publicada: volvió a cobrar sentido en el presente, atravesada por las experiencias de quienes la han escuchado durante años.

Desde una lectura crítica, esta es una de las principales fortalezas del repertorio de Sanz, aunque también implica un desafío. La familiaridad de sus canciones ofrece una respuesta inmediata, pero puede hacer que el espectáculo dependa demasiado de la memoria del público. La alternancia con material reciente ayudó a reducir ese riesgo y permitió que la presentación respirara entre los momentos más reconocibles.

La dimensión semiótica del concierto también estuvo presente en sus elementos visuales. La guitarra remitió a la figura del cantautor y a la cercanía emocional de sus composiciones; la bandera mexicana expresó el vínculo con el país anfitrión; las pantallas y las luces ampliaron la escala del espectáculo, mientras que el canto simultáneo de miles de personas transformó las canciones en un ritual compartido.

El significado de una canción no pertenece únicamente a quien la escribe: también se construye a partir de las experiencias de quienes la escuchan. Por eso, temas como “Amiga mía” o “Mi soledad y yo” pueden trascender su contexto original y convertirse en una banda sonora personal para públicos de distintas edades.

Alejandro Sanz en concierto desde el Estadio GNP en CDMX Foto: Samuel Becerra Islas

La selección continuó con “Las guapas”, “Cuando nadie me ve”, “El alma al aire”, “Mi marciana”, “No es lo mismo” y “Aquello que me diste”. Este tramo mostró diferentes registros de la propuesta musical del español, desde las interpretaciones más contenidas hasta las piezas con mayor impulso rítmico. En particular, “El alma al aire” y “No es lo mismo” dieron espacio a esa combinación de pop y matices flamencos que caracteriza buena parte de su identidad artística.

La producción visual acompañó los cambios de energía sin desplazar del todo el centro de atención. En una noche de estadio, las pantallas y la iluminación son fundamentales para acercar la experiencia a quienes se encuentran lejos del escenario, pero la respuesta del público dejó ver que el elemento decisivo seguía siendo el reconocimiento de las canciones.

“Corazón partío” corona una noche de amor y música

La recta final recuperó varias de las composiciones más representativas de Sanz. “Y, ¿Si fuera ella?” y “¿Lo ves?” devolvieron al espectáculo su tono más íntimo, antes de que “Corazón partío” se convirtiera en uno de los puntos culminantes de la despedida. La canción, una de las más identificables de su carrera, volvió a demostrar su capacidad para reunir a generaciones diferentes alrededor de una misma melodía.

El repertorio también incluyó “El Rey”, de José Alfredo Jiménez, en una interpretación parcial, además de versiones acústicas que modificaron el ritmo del cierre. Estos momentos conectaron la propuesta del español con otras tradiciones de la música popular y reforzaron el carácter mexicano de la noche sin alterar la identidad del espectáculo.

La presentación se desarrolló con clima agradable y sin lluvia, de acuerdo con las crónicas publicadas tras el concierto. La asistencia reportada de 60 mil personas y las localidades agotadas dieron cuenta de la dimensión de la convocatoria en el Estadio GNP Seguros.

Alejandro Sanz en concierto desde el Estadio GNP en CDMX Foto: Samuel Becerra Islas

No obstante, la relevancia de la presentación no se mide únicamente por la cantidad de asistentes. Alejandro Sanz debutó discográficamente en 1991 con Viviendo deprisa y desde entonces ha construido una trayectoria internacional sostenida por canciones que abordan las relaciones humanas desde diferentes perspectivas. Su catálogo ha encontrado nuevos públicos mediante colaboraciones, cambios de sonido y una presencia constante dentro de la música en español.

La noche del 10 de octubre mostró cómo ese repertorio continúa funcionando en un escenario de gran formato. La participación de Vanesa Martín, los mensajes dedicados a México y la combinación de canciones recientes con éxitos reconocidos ayudaron a construir una experiencia que no dependió exclusivamente de los efectos visuales.

Alejandro Sanz convirtió el Estadio GNP Seguros en un espacio de encuentro entre generaciones, donde el amor, el desamor y la nostalgia encontraron una expresión común. El concierto ofreció un recorrido por su trayectoria, pero también recordó que las canciones cambian de significado conforme pasa el tiempo y quienes las escuchan acumulan nuevas historias.

Alejandro Sanz en concierto desde el Estadio GNP en CDMX Foto: Samuel Becerra Islas

Al final, la vigencia de un artista no depende solamente de cuántas personas pueden llenar un estadio. También se encuentra en la capacidad de sus composiciones para seguir acompañando a sus oyentes, incluso cuando las circunstancias que inspiraron esas canciones han quedado atrás.

En la Ciudad de México, miles de voces volvieron a cantar ese repertorio como si cada letra les perteneciera. La nostalgia fue el hilo conductor de la noche, pero la respuesta del público demostró que esas canciones siguen vivas en el presente.