¿Reemplazan a Aldo Rendón? Internautas especulan que Aldo Rendón fue sustituido en la nueva película de Disney.

La controversia causada por el doblaje latino de star talents en la cinta de stop-motion más reciente de LAIKA Studios, Wildwood: El bosque salvaje, escaló a niveles sin precedentes al punto de que la distribuidora mexicana Imagem Films MX tomó la drástica decisión de estrenar una nueva versión en español con actores y actrices de doblaje profesionales, tras dos semanas de intensas críticas en redes sociales y una taquilla que dejaba mucho que desear para una producción que tomó más de quince años.

A tan sólo días de este suceso, Netflix también protagonizó su propia polémica en el doblaje latino de ‘Hermanastras’, luego de que la actriz de doblaje profesional Diana Galván acusara a la plataforma de streaming de “robarse” su voz para un promocional de la cinta, haciéndola pasar por la grabación de Lesslie Polinesia, influencer contratada para uno de los personajes protagónicos.

Teniendo ambos sucesos tan cercanos al estreno de la nueva película animada ‘Hechizo: Bienvenidos a Hexe’, cuya reacción negativa la ha perseguido desde el estreno del tráiler, especulaciones en redes sociales sugieren que Disney quiso evitar una polémica similar en su doblaje latino, por lo que prescindió de la voz del star talent originalmente elegido para el elenco en español.

¿Disney “despidió” a Aldo Rendón del doblaje de Hechizo? Esto se sabe del personaje que dobla Ricardo Tejedo

La estrategia de star talents en el doblaje latino no es una táctica reciente, sino que ha existido a lo largo de los años e incluso recibido una aceptación masiva con interpretaciones inolvidables como Consuelo Duval en Los Increíbles o Marco Antonio Regil en Megamente.

No obstante, el crecimiento de la fama de creadores y creadoras de contenido permitió que dicha estrategia se expandiera hacia sectores que no necesariamente contaban con experiencia en la actuación, aún menos en la rama del doblaje, lo que dio por resultado interpretaciones “débiles” que finalmente rozaron el límite con Wildwood, cuya respuesta negativa al trabajo de star talents costó un redoblaje en plena exhibición en cines.

La controversia no terminó ahí, sino que usuarios y usuarias de redes sociales comenzaron a especular sobre la supuesta salida de Aldo Rendón del elenci de voces de ‘Hechizo: Bienvenidos a Hexe’, luego de que el estilista y figura televisiva fuera considerado para interpretar a uno de los personajes principales.

Según lo compartido por la celebridad en un reality show, iba a formar parte de un proyecto animado como “la voz de una mascota”, por lo que internautas vincularon la referencia al personaje Beef Roger Crummchuk, el gato mágico de la nueva cinta animada de Disney al que Walton Goggins da voz en la versión original.

No obstante, el doblaje oficial de Hechizo ha sido revelado y el internet inmediatamente notó una peculiaridad: Aldo Rendón no formaba parte de la lista, sino que la voz de la mascota mágica fue otorgada al actor de doblaje profesional Ricardo Tejedo, reconocido por las voces icónicas en español de Jack Sparrow y Doreamon.

Hasta el momento, no existe información oficial que confirme que Disney haya retirado deliberadamente el papel a Rendón ni que la decisión haya sido consecuencia directa de las críticas al primer doblaje en español de Wildwood, sin embargo, el debate sobre la elección de star talents “sin preparación” que ha invadido las redes sociales en los últimos meses pone sobre la mesa que el cambio de último momento podría no ser un hecho aislado.

¿Quiénes hacen el doblaje de ‘Hechizo’? Todos los detalles de la nueva película animada de Disney

Dirigida por Fawn Veerasunthorn y Jason Hand, la nueva película de animación de Disney presenta una aventura de fantasía centrada en la relación entre una adolescente y su madre, Billie y Alice Doe, quienes tendrán que unir fuerzas para enfrentar una serie de misterios familiares capaces de cambiar el mundo mágico para siempre.

El doblaje latino oficial reúne a varias figuras reconocidas del entretenimiento mexicano y a profesionales de la actuación de voz. Entre los nombres que se han dado a conocer, destacan:

Danna Alcalá: Billie Doe . La actriz repite protagónico después de que se le otorgara la voz de Prue en el redoblaje de Wildwood .

. La actriz repite protagónico después de que se le otorgara la voz de en el redoblaje de . Dulce María: Alice Doe .

. Itatí Cantoral: Reina Celeste .

. Ricardo Tejedo: Beef Roger Crummchuk .

. Mario Filio: Nigel.

Hechizo: Bienvenidos a Hexe llegará a los cines de México el jueves 26 de noviembre, altamente esperada por el público fanático de la animación de Disney debido a que incluirá el cortometraje animado ‘Lilo y Scratch’, proyectado antes de la película.