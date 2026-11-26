Un Tribunal Colegiado de Circuito confirmó, por unanimidad de votos de sus tres magistrados, el amparo concedido a Vadhir Derbez, ratificando la resolución previamente emitida por un juez de Distrito.

Durante la sesión, los magistrados señalaron que la Fiscalía no presentó pruebas suficientes para acreditar que los hechos denunciados hubieran ocurrido. Asimismo, advirtieron graves deficiencias en los elementos aportados por la Fiscalía y concluyeron que no existen siquiera indicios mínimos que justifiquen una orden de aprehensión en contra de Vadhir Derbez.

Esta determinación reviste especial relevancia, pues respalda los planteamientos que Vadhir Derbez y su defensa han sostenido respecto de las graves inconsistencias e irregularidades advertidas en la investigación realizada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Vadhir Derbez obtiene suspensión de amparo que frena su orden de aprehensión por presunta agresión sexual (Cuartoscuro)

La resolución contrasta con las afirmaciones difundidas públicamente por el periodista Carlos Jiménez, conocido como C4 Jiménez, quien cuestionó la regularidad del amparo concedido. Hoy, tres magistrados federales, por unanimidad, han coincidido con la determinación del juez de Distrito.

Asimismo, resulta relevante señalar que, hasta este momento, la identidad de la persona que se ostenta como víctima continúa siendo desconocida públicamente.

La determinación constituye un resultado favorable de la estrategia jurídica implementada por el equipo de defensa de Vadhir Derbez, encabezado por el licenciado Enrique González Casanova, y reafirma la importancia del debido proceso y el respeto a la presunción de inocencia.

Cabe destacar que, desde el inicio de este asunto, Vadhir Derbez ha sostenido de manera firme y consistente su inocencia, al tiempo que ha señalado ser víctima de un intento de extorsión y de un injustificado acoso mediático que ha afectado su imagen, reputación y vida personal.