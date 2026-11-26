Atacan a balazos a Francisco Javier, vocalista de Doble Blindaje (Instagram @dobleblindaje)

Durante la noche de este miércoles 25 de noviembre se registró un ataque armado en contra de Francisco Javier, vocalista de la banda Doble Blindaje. De acuerdo a los reportes, el cantante habría recibido siete impactos de bala, por lo que fue trasladado al hospital más cercano.

Los hechos ocurrieron en Hermosillo, Sonora, a aproximadamente las 21:07 horas, mientras el grupo se encontraba en la inauguración de una boutique de ropa para hombres. Las autoridades ya están realizando las indagatorias correspondientes.

¿Cuál es el estado de salud de Francisco Javier?

Francisco Javier, de 23 años, se encontraba en medio de su presentación musical cuando recibió siete impactos de bala en distintas partes de su cuerpo. El cantante fue llevado al Hospital Infantil del Estado de Sonora (HIES); sin embargo, por la gravedad de sus heridas, los especialistas consideraron trasladarlo al Hospital General del Estado.

Hasta este momento se ha reportado que el vocalista continúa internado en el hospital por las siete heridas producidas por proyectiles de arma de fuego, por lo que está recibiendo atención médica debido al estado grave en el que se encuentra.

¿Qué se sabe sobre el ataque al vocalista de Doble Blindaje y qué han dicho las autoridades?

De acuerdo a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), los hechos ocurrieron la noche del miércoles en las calles República de Panamá y Ramón Corona, ubicadas en la colonia Unión de Ladrilleros.

El Grupo Doble Blindaje estaría ofreciendo un concierto en la inauguración de un comercio de ropa para caballeros, cuando Francisco Javier fue atacado por sujetos que huyeron del lugar. Donde ocurrieron los hechos fueron recolectados 11 casquillos calibre 9 milímetros.

La FGJES, a través de la Agencia Ministerial de Investigación Crimina (AMIC) y los Servicios Periciales, ha iniciado las diligencias correspondientes. Entre una de sus líneas de investigación se contempla que el ataque pudo estar relacionado con el contenido de sus canciones.

“La agresión pudo ser perpetrada por un grupo criminal rival al que dedica sus interpretaciones musicales”, señaló la fiscalía en su comunicado.