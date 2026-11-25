¿De qué murió Andy Taylor? Lo que se sabe del fallecimiento del guitarrista de Duran Duran (Instagram @andytaylorofficial)

Este miércoles se ha anunciado que el guitarrista y uno de los fundadores de la banda Duran Duran, Andy Taylor, falleció a sus 65 años el pasado lunes 23 de noviembre de 2026.

La banda se hizo famosa en los años 80 y es reconocida por tener éxitos como ‘Hungry Like the Wolf’, ‘Ordinary World’ y ‘Rio’. Andy Taylor formó parte de Duran Duran de manera intermitente a lo largo de los años y es considerado uno de los mejores compositores.

¿De qué murió Andy Taylor?

Mediante un comunicado, la esposa de Andy Taylor, Tracey, y la banda Duran Duran informaron el fallecimiento de la guitarrita. De acuerdo al comunicado, Taylor falleció el lunes 23 de noviembre en compañía de su familia tras una larga batalla contra el cáncer de próstata.

Tracey Taylor, esposa del guitarrista, escribió: “Andy afrontó los últimos años con mucho valor y determinación. Nunca se rindió y nunca perdió su amor por la vida”.

Agregó que los fans de todo el mundo le brindaron a Taylor a lo largo de su enfermedad un inmenso consuelo y fuerza, motivo por el que su familia siempre estará agradecida.

La familia de Andy Taylor ha solicitado que, en lugar de enviar flores, quienes lo deseen podrían hacer una donación en nombre de Andy a Prostate Cancer UK: prostatecanceruk.org.

¿Qué han dicho los miembros de Duran Duran sobre la muerte de su compañero?

En la página web de Duran Duran se puede leer un comunicado en conjunto y palabras por parte de cada uno de los miembros hacia su compañero. La banda escribió que Andy estuvo desde los inicios de su historia, donde tuvo una fe inquebrantable sobre lo que podían llegar a ser.

“Su forma de tocar impulsó las canciones que nos llevaron por todo el mundo [...], nos mantuvo con los pies en la tierra y dotó al grupo de su carácter distintivo durante los extraordinarios años que siguieron”.

Mientras que el vocalista, Simon Le Bon, escribió que desde el inicio él y Taylor conectaron de una manera muy especial y que fue el mismo Andy quien le dio el nombre de “Charley”. Expresó: “Hay un enorme vacío en mi corazón con la forma de Andy Taylor. Jamás se cerrará; no lo permitiré. Lo extrañaré y lo amaré por siempre.

Mientras que su compañero John Taylor describió al guitarrista como un genio, “un maestro de los riffs, un melodista, un virtuoso de la guitarra y un cantante con una voz increíble. Agregó: “Nunca nos abandonó, siempre estuvo ahí, en la sombra, atento, fiel a sí mismo. Y seguirá estando ahí; lo mantendremos cerca”.

Por su parte, Nick Rhodes le escribió un poema a Andy Taylor reconociendo la persona que fue y el vacío que deja en sus vidas: “Adiós, fuego demoníaco, cable de alta tensión. Con amor, respeto y profunda tristeza” se despidió.

Por último, Roger recordó lo afortunados que fueron de haber encontrado a Taylor, ya que los ayudó a convertirse en la versión emergente de Duran Duran que conquistó al mundo. “La tristeza es profunda, pero la admiración y el respeto son aún mayores para Taylor, quien, aunque no era de mi familia, siempre será mi hermano. Descansa en paz, Andy”.