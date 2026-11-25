Avatar 4 ya está en producción ¿Qué se sabe la próxima película y cuál podría ser su fecha de estreno? (The Walt Disney Company)

Los seguidores de la saga Avatar, creada por James Cameron, recibieron una grata sorpresa al confirmarse que todavía queda mucho por contar en el mundo de Pandora, pues Disney incluyó Avatar 4 dentro de su calendario de próximos estrenos cinematográficos, dando la certeza de que el proyecto sigue vigente dentro del estudio.

¿Avatar 4 sigue firme en los planes de James Cameron?

Anteriormente, James Cameron había expresado cierta incertidumbre sobre si debía continuar al frente de la franquicia tras el estreno de Avatar: Fuego y Ceniza.

El cineasta argumentó en su momento que el futuro de las siguientes entregas dependería en gran medida tanto de la viabilidad financiera como de su propio interés creativo por seguir expandiendo la historia de Pandora.

No obstante, la cuarta entrega cuenta con una ventaja importante en su desarrollo, ya que posee varias escenas filmadas desde hace algunos años junto con las producciones anteriores, en las cuales participaron los integrantes más jóvenes del elenco que interpretan a la familia Sully.

El motivo de aquellas grabaciones anticipadas fue preservar la apariencia juvenil de los personajes antes de un salto temporal en la trama, permitiendo que los actores crecieran de manera natural antes de retomar el rodaje para la cuarta entrega.

¿Qué dice la producción sobre el avance de la cuarta entrega?

La productora ejecutiva Rae Sanchini declaró recientemente en entrevista con Inverse que los preparativos para las dos próximas películas de la saga ya están en marcha, precisando que el equipo trabaja actualmente en los presupuestos, la planificación logística y los avances tecnológicos necesarios para el rodaje.

Por su parte, James Cameron ha manifestado su intención de optimizar los procesos para reducir los costos de producción y el tiempo que lleva la realización de estas secuelas.

¿Cuándo se estrenarán Avatar 4 y Avatar 5 según el calendario de Disney?

De acuerdo con la presentación realizada durante el evento Upfronts de Disney en Buenos Aires, Argentina, el calendario oficial del estudio mantiene las siguientes fechas de lanzamiento en cines: