Álvaro Díaz convirtió el Palacio de los Deportes en una cocina musical con el Omakase Tour

Álvaro Díaz en concierto desde el Palacio de los Deportes CDMX Foto: Samuel Becerra Islas

Sin duda alguna, Álvaro Díaz convirtió el escenario en una cocina, ofreciendo una degustación de sonidos donde cada canción fue un ingrediente y cada invitado, una nueva sorpresa para el menú.

A las 21:30 horas comenzó el espectáculo: las luces del Palacio de los Deportes se apagaron, la pantalla se convirtió en el centro de atención y un chef impartió la primera lección, dando inicio a la dinámica que marcaría la noche.

Álvaro Díaz en concierto desde el Palacio de los Deportes CDMX Foto: Samuel Becerra Islas

Entre explicaciones sobre cuchillos, ingredientes, fuego y la preparación del plato principal, se reveló el elemento más importante de todo el banquete: la música.

Poco después, la cocina se trasladó al escenario y el puertorriqueño apareció vestido de cocinero, dispuesto a tomar las riendas de su propia cocina sonora. Al grito de “¡Sí, chef!”, el público se sumó a la dinámica para darle la bienvenida a su primera fecha en el recinto.

Álvaro Díaz en concierto desde el Palacio de los Deportes CDMX Foto: Samuel Becerra Islas

El concierto se dividió en cuatro tiempos que marcaron el ritmo: crudo, sazón, fuego y sentimiento. Cada uno representó una etapa culinaria que aportaba el ambiente perfecto al espectáculo. Conforme avanzaba la noche, los invitados se integraron como el ingrediente sorpresa del menú. RUBI, Papi Sousa, Jesse Báez y Nsqk formaron parte del repertorio con temas como “TREINEL”, “En la misma ciudad” y “Mami 100pre sabe” “Mubi”.

Álvaro Díaz en concierto desde el Palacio de los Deportes CDMX Foto: Samuel Becerra Islas

Las sorpresas continuaron cuando entre gritos, chiflidos y aplausos “Gongoli” fue elegida por el público como el plato fuerte del “Menú del día”. Fue en ese instante cuando la canción sorpresa de la noche vino acompañada de uno de los momentos más románticos, pues Kiks DJ,uno de los integrantes de su equipo, aprovechó para pedirle matrimonio a su novia sobre el escenario.

Álvaro Díaz en concierto desde el Palacio de los Deportes CDMX Foto: Samuel Becerra Islas

El menú del tour no se quedó solo en las canciones de Omakase, sino que hizo un recorrido por otras etapas de su carrera, haciendo que sus fans recordarán aquellos clásicos del cantante como “Problemoón”, “Llori pari” y “1000CANCIONES”.

Álvaro Díaz en concierto desde el Palacio de los Deportes CDMX Foto: Samuel Becerra Islas

Gracias a la gran variedad de sonidos que ofreció, quedó claro que la propuesta de Álvaro Díaz es la degustación perfecta, por momentos la gente bailaba al ritmo del reggaetón, el hip hop, la electrónica y hasta la salsa.Con esa mezcla de géneros, el puertorriqueño llegó al gran cierre de su menú musical interpretando “INAROW62”.