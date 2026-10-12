“Estúpida historia de amor de Winnipeg”: Una comedia sobre los límites de lo que estamos dispuestos a hacer por amor

El actor Arturo Arellano protagonizará la puesta en escena “Estúpida historia de amor de Winnipeg”, una obra escrita por el dramaturgo Carlos Talancón. La producción se presentará en el Foro Shakespeare del 6 de octubre al 15 de diciembre, con funciones todos los martes a las 8:30 p.m.

Arturo Arellano protagoniza "Estúpida historia de amor en Winnipeg (Cortesía )

Una comedia sobre los límites del amor

La obra narra la historia de Juan e Irving, dos seres que se encuentran en un momento muy específico de sus vidas. Tras un veloz romance, deciden emprender un viaje hacia Winnipeg, Canadá, con el fin de consolidar su amor y construir un futuro juntos. Sin embargo, durante la travesía se enfrentan a diversas circunstancias que los obligan a tomar decisiones complejas para encontrarse como seres humanos.

Definida como una comedia ligera de temática LGBTQ+, la puesta en escena invita al público a reflexionar sobre qué tanto se está dispuesto a hacer, soportar o sacrificar por amor. La trama se centra en tres personajes: Irving, Juan y la mamá de este último. Irving, interpretado por Arellano, es un hombre extremadamente metódico, ordenado y precavido que decide arriesgar su seguridad y hacer sacrificios por seguir un sentimiento de amor que lo lleva a la “locura”. Por su parte, la madre de Juan aborda el proceso de entender la orientación de su hijo, afrontar esa conversación y aprender a acompañarlo en su nueva realidad.

Arturo Arellano protagoniza "Estúpida historia de amor en Winnipeg (Cortesía)

El origen y el regreso a los escenarios

El texto de Carlos Talancón fue desarrollado a principios de la década de los 2000 (concluido alrededor de 2005) y cuenta con diversas nominaciones y premios. Tras haberse presentado previamente en el Centro Cultural Helénico, la obra es retomada siete años después de su estreno en México. En esta ocasión, el proyecto cuenta con una propuesta fresca bajo la dirección de un director que realiza su debut en la dirección.

Arellano comparte que llegó a este proyecto tras una lectura conjunta con el director y el actor Mauricio, decidiendo que este sería el texto ideal para llevar a escena en este 2026. Para el actor, interpretar a Irving le ha dejado la enseñanza de que “siempre hay que escucharnos a nosotros mismos y saber quiénes somos sin perdernos” al estar con otra persona.

Funciones y venta de boletos

La temporada constará únicamente de 11 funciones distribuidas a lo largo de dos meses y medio. Los boletos ya se encuentran disponibles en la taquilla del Foro Shakespeare y en su sitio web oficial.