¿De qué murió RJ Mitte? Esto es todo lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor que fue hijo de Walter White en Breaking Bad

RJ Mitte, actor reconocido por interpretar a Walter White Jr. en Breaking Bad, murió a los 34 años, sorprendiendo a miles de seguidores de la exitosa serie y a quienes conocieron su trabajo y activismo más allá de la pantalla.

El fallecimiento del intérprete estadounidense fue confirmado por sus representantes este lunes 12 de octubre de 2026. De acuerdo con los primeros reportes, ocurrió en Brownsville, Texas, mientras que la causa de muerte no ha sido confirmada públicamente por su equipo.

Mitte alcanzó la fama mundial gracias a una de las series más influyentes de la televisión actual. Sin embargo, su historia profesional no fue solo dar vida al hijo del protagonista de Breaking Bad: también dedicó parte de su trayectoria a promover una industria más incluyente para las personas con discapacidad.

¿De qué murió RJ Mitte? Esto se sabe hasta ahora

Tras darse a conocer la noticia, una de las principales preguntas de los seguidores fue qué provocó la muerte del actor. Por el momento, no existe una causa de fallecimiento confirmada públicamente por sus representantes, amigos o familiares.

Algunos medios estadounidenses reportaron que las autoridades investigan el caso y difundieron información sobre las posibles circunstancias de su muerte. Sin embargo, es mejor no especular y mantenerse al tanto de La Crónica de Hoy para obtener la información clara en cuanto se esclarezca el caso.

¿Quién era RJ Mitte y qué personaje interpretó en ‘Breaking Bad’?

Nacido el 21 de agosto de 1992, RJ Mitte se hizo conocido internacionalmente por interpretar a Walter White Jr., también llamado Flynn, en Breaking Bad, la serie protagonizada por Bryan Cranston y Aaron Paul.

La producción, narró la transformación de Walter White, un profesor de química que comienza a fabricar metanfetamina tras recibir un diagnóstico de cáncer. En medio de esa historia, su hijo representó una parte fundamental de los conflictos familiares que atravesaron la trama.

El personaje de Mitte también vivía con parálisis cerebral, una condición que el propio actor experimentaba en la vida real.

RJ Mitte fue un defensor de la inclusión

Aunque muchos espectadores lo recordarán por su participación en Breaking Bad, el trabajo de Mitte fuera de los sets tuvo un peso importante en su trayectoria.

El actor utilizó su visibilidad pública para impulsar una mayor representación de las personas con discapacidad en el cine y la televisión. También participó en iniciativas filantrópicas y colaboró con organizaciones dedicadas a apoyar a personas con discapacidad.

Su carrera incluyó otros proyectos televisivos y cinematográficos, entre ellos la serie Switched at Birth. De esta manera, construyó una trayectoria que fue más allá del personaje que lo llevó a la fama.