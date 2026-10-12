RJ Mitte: qué es la parálisis cerebral espástica que tenía el actor de Breaking Bad

Este es el padecimiento que tenía RJ Mitte hasta su muerte Foto: vía redes sociales

RJ Mitte, el actor que interpretó al hijo de Walter White, también conocido como Flynn, en la serie Breaking Bad, vivió con parálisis cerebral espástica, una condición neurológica que influyó en su desarrollo desde la infancia y que, con el paso de los años, marcó su desarrollo profesional y personal.

La muerte del actor estadounidense, ocurrida este 12 de octubre, a los 34 años, despertó preguntas sobre el padecimiento con el que aprendió a vivir y que compartía con el personaje que lo hizo famoso.

¿Qué es la parálisis cerebral espástica?

La parálisis cerebral es un conjunto de trastornos que afectan principalmente el movimiento, la postura, el equilibrio y la coordinación muscular. Este padecimiento se relaciona con alteraciones o lesiones en el cerebro en desarrollo, que pueden producirse antes del nacimiento, durante el parto o en los primeros años de vida.

La forma espástica es la más frecuente y se caracteriza por un aumento del tono muscular, lo que provoca rigidez y dificulta determinados movimientos. Sus manifestaciones varían de una persona a otra. Es decir, mientras algunas tienen afectaciones leves, otras pueden necesitar apoyos para caminar o realizar actividades cotidianas.

En el caso de RJ Mitte, el actor explicó públicamente que la condición lo afectaba principalmente en el lado izquierdo de su cuerpo. También señaló que tenía un mayor control de sus movimientos que otras personas con parálisis cerebral.

¿Cómo afectó a RJ Mitte durante su infancia?

El diagnóstico se dio a conocer cuando era pequeño y, durante su infancia, Mitte recibió terapias físicas y de habla. Existen entrevistas en las que recordó que pasó por procesos de rehabilitación y que utilizó aparatos ortopédicos, yesos y muletas mientras desarrollaba habilidades motoras y de comunicación.

Con el tiempo, esas experiencias se convirtieron en parte de su historia de superación personal, a pesar de que su trayectoria no se limitó a vivir con una discapacidad. Mitte también construyó una carrera en una industria donde las oportunidades para los actores con discapacidad han sido históricamente limitadas, pero él cambió ese panorama con su participación en Breaking Bad.