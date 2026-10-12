Concierto gratis de Enjambre en CDMX ¿Cuándo y a qué hora será el Vitae Fest 2026 en el Zócalo? (Cuartoscuro)

El Zócalo de la Ciudad de México se alista para recibir el evento musical más emocionante del año con la edición del Vitae Fest 2026, un espacio que busca reunir a seguidores de distintos géneros en el corazón del Centro Histórico.

Este encuentro gratuito destaca por el esperado retorno de la banda de rock alternativo Enjambre, apenas unos meses después de sus exitosas presentaciones en escenarios masivos de la capital, encabezando un cartel enfocado en promover la paz, la unidad y el respeto.

¿Cuándo y a qué hora iniciará el Vitae Fest 2026?

De acuerdo con la programación publicada en plataformas digitales de música en vivo como Songkick y las imágenes promocionales difundidas en redes sociales, el festival está programado para llevarse a cabo el próximo domingo 8 de noviembre de 2026.

La cita en la Plaza de la Constitución dará inicio a las 17:00 horas, aunque el orden definitivo de las presentaciones y los horarios por artista se confirmarán formalmente a finales de octubre.

¿Qué artistas integran el cartel del festival?

La propuesta musical del Vitae Fest 2026 contempla una combinación de géneros que abarca desde el rock alternativo y el pop latino hasta la música regional mexicana:

Mau y Ricky: El dúo venezolano aporta su propuesta de pop latino con influencias urbanas.

El dúo venezolano aporta su propuesta de pop latino con influencias urbanas. Banda Los Recoditos: La emblemática agrupación sinaloense suma el sonido de banda al escenario.

La emblemática agrupación sinaloense suma el sonido de banda al escenario. Alexander Acha: El cantante y compositor mexicano complementa la alineación con una vertiente pop.

A pesar de la difusión de la cartelera y la confirmación emitida por Enjambre sobre su presentación en la capital, se recomienda a los asistentes mantenerse al pendiente de los canales oficiales. La imagen con los demás artistas únicamente ha circulado como un rumor en redes sociales, por lo que la agrupación zacatecana es la única que ha validado de manera directa su participación, dejando pendiente la confirmación del resto del elenco y los horarios definitivos.