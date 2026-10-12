Metallica da su postura sobre mensajes políticos en los conciertos: ¿Qué dijo James Hetfield y por qué causó controversia?

Metallica en Las Vegas El público fanático de Metallica se divide en redes sociales tras las declaraciones de James Hetfield en The Sphere, Las Vegas.

Los seguidores y seguidoras de la aclamada banda de heavy metal, Metallica, protagonizan un debate en redes sociales tras la opinión de James Hetfield —vocalista principal y cofundador del grupo— sobre los discursos políticos que otros artistas realizan en sus espectáculos.

“No estamos aquí para influenciarlos con tonterías, ¿de acuerdo?”, expresó el músico estadounidense durante su presentación del 10 de octubre en The Sphere, Las Vegas, lo que generó un intenso debate en redes sociales que dividió a su público seguidor.

¿Metallica se pronuncia contra los discursos políticos en conciertos? Esto fue lo que dijo James Hetfield

Tras la reciente controversia del rapero Macklemore —quien fue expulsado de la gira de Ed Sheeran después de que sus declaraciones de “Palestina Libre” en los shows de Nueva Jersey llamaran la atención del Consejo Israelí-Estadounidense—, el vocalista principal de la histórica banda Metallica, James Hetfield, dio su propia opinión sobre los discursos políticos compartidos en el escenario.

“Sólo tengo que decir que Metallica no está aquí, como otros artistas, para influenciarlos con tonterías, ¿de acuerdo?”, dijo Hetfield entre vítores del público presente. Según la postura del músico de heavy metal, el principal propósito de los espectáculos de la banda es “olvidar todo lo que sucede afuera”.

Exactly! 🎯 This is why people go to concerts, to forget about the world for a while, lose themselves in the music, and simply enjoy the moment. Spot on! 🎶 https://t.co/3uv4KL625Q — Adi (@Adi13) October 12, 2026

El cofundador de Metallica también reafirmó que la agenda de la banda se centra únicamente en el “amor, energía y música heavy”, por lo que aprovechó su discurso para agradecer la presencia de sus fans en el show de Las Vegas, resaltando a aquellas personas que tuvieron que reservar vuelos y hoteles para asistir al concierto.

A pesar de que el rockero estadounidense no mencionó directamente la crontroversia de Macklemore en el Loop Tour de Ed Sheeran, la reacción en redes sociales trajo de vuelta la polémica del rapero y la postura de Sheeran como ejemplos de las “tonterías” a las que Hetfield se refería, y en consecuencia, el legendario músico tampoco se libró del juicio cibernético.

¿Por qué la opinión de James Hetfield generó debate en redes sociales?

Contrario a la contundente opinión que Roger Waters, activista y cofundador de Pink Floyd, expresó en contra de Ed Sheeran tras la exclusión de Macklemore del Loop Tour en terreno estadounidense, el vocalista de Metallica prefirió mantener el escenario libre de los discursos políticos; sin embargo, la postura del músico causó una inmediata división entre sus seguidores y seguidoras.

Este señor olvida que el género sobre el que construyó su legado tiene una fuerte e histórica tradición contestataria y de rebeldía. Sí, tienen derecho a no dar discursos políticos en sus conciertos si no quieren; lo cuestionable y sorprendente es descalificar a quienes sí lo hacen, teniendo ellos mismos un repertorio que cuestiona la guerra y el poder. Ahí están ‘Disposable Heroes’, con sus soldados tratados como desechables, y ‘Eye of the Beholder’, cuestionando las restricciones a la libertad de expresión, por mencionar solo dos ejemplos. La música también puede entretener y hacernos pensar. Una cosa no excluye la otra, señor Metallico. https://t.co/Acb8CJFEON — Juana Peña (@Chris_Montz) October 12, 2026

Mientras un sector de su público fanático acordó con el mensaje de Hetfield, sosteniendo que la música existe para “olvidar lo que sucede en el mundo” y que puede disfrutarse “sin tener que compartir ideales políticos” del artista en cuestión, otro grupo de conocedores y conocedoras del heavy metal señalaron que el género existe gracias a una larga tradición de rebeldía que cuestiona la guerra y el poder.

En el caso de Metallica, fans señalaron temas como ‘Disposable Heroes’ y ‘Eye of the Beholder’ para ejemplificar su argumento, animando a la comunidad internauta a considerar que la música puede servir para dos propósitos: entretener y a la vez ser un arte contestatario en tiempos de crisis humanitarias.

“Tienen derecho a no hablar de política en sus conciertos si no quieren, pero no pueden cuestionar a otros artistas que sí lo hacen”, declaró una fan en redes sociales.