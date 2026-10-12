Murió RJ Mitte: el actor de Braking Bad se habría quitado la vida a los 34 años

RJ Mitte El actor interpretó a Walter White Jr. durante la serie Braking Bad, peronsaje que padecía una parálisis cerebral.

Una nueva tragedia sacudió a Hollywood este lunes 12 de octubre con la muerte del actor RJ Mittle, conocido principalmente por su papel como Flynn en la aclamada serie Breaking Bad. De acuerdo con las primeras versiones, el joven artista habría acabado con su propia vida el día de hoy en el estado de Texas.

Reportan la muerte de RJ Mittle: ¿Qué es lo que se sabe?

El medio especializado en espectáculos, TMZ, fue el primero en reportar y confirmar el fallecimiento del actor estadounidense. De acuerdo con sus fuentes citadas en el Departamento de Policía, Mitte habría muerto por suicidio, aunque las autoridades continúan investigando y no han dado una versión oficial todavía sobre el asunto.

La información sorprendió al mundo del espectáculo y a fans de la serie. El actor había tenido una participación reciente en el podcast de Joe Vulpis, donde habló sobre su participación en la serie, la cercanía que aún mantiene con elenco y se mostró feliz al respecto.

¿Cómo fue la carrera de RJ Mittle?

RJ Mitte alcanzó reconocimiento internacional por interpretar a Walter “Flynn” White Jr, el hijo adolescente de Walter White y Skyler White, en la serie Breaking Bad. Su personaje tenía parálisis cerebral, al igual que el actor en la vida real, aunque la condición de Mitte es menos pronunciada.

Para representar a Walter Jr, el intérprete adaptó su manera de caminar y de hablar con el objetivo de reflejar las dificultades motoras del personaje. De acuerdo con la ficha biográfica publicada por AMC, Mitte formó parte del elenco de la serie durante sus cinco temporadas; los registros de su filmografía contabilizan 56 episodios en los que participó.

Además de Breaking Bad, RJ Mitte participó en distintas producciones de cine y televisión. Entre sus trabajos destacan la serie Hannah Montana, en la que tuvo una participación durante sus primeros años como actor. Weeds y Vegas, donde interpretó papeles secundarios, y Switched at Birth, en la que dio vida a Campbell, un joven que establece una relación sentimental con Daphne.

¿Cuál era la enfermedad que tenía RJ Mitte en la vida real?

RJ Mitte tenía parálisis cerebral, una condición neurológica que afecta el movimiento y la coordinación muscular. De acuerdo con testimonios del propio actor, tenía una forma más leve de esta discapacidad que la de su personaje en la serie, por lo que tuvo que adaptar su interpretación para representar dificultades motoras y del habla más pronunciadas, además de utilizar muletas para dar vida a Walter Jr.

El actor explicó en diferentes ocasiones que aprendió a reconocer sus capacidades y a convertir los desafíos relacionados con su condición en una fortaleza para desarrollar su carrera, sin permitir que definieran sus posibilidades profesionales.

Su experiencia también lo llevó a defender una mayor inclusión de las personas con discapacidad en el cine y la televisión, así como a participar en campañas contra el acoso escolar y a colaborar con organizaciones como United Cerebral Palsy.